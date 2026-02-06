快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

中國將對調理包制定國家標準 禁止使用防腐劑

中央社／ 台北6日電
中國國家衛健委今天公布預製菜國家標準草案。圖為湖南生產預製菜工廠，工作人員在處理食材。(新華社)
中國國家衛健委今天公布預製菜國家標準草案。圖為湖南生產預製菜工廠，工作人員在處理食材。(新華社)

中國預製菜（調理包）市場大幅成長，引發食安、消費諸多爭議。中國國家衛健委今天公布預製菜國家標準草案，向社會公開徵求意見，確定將立法規範。草案明定，預製菜不得使用防腐劑，保存期限最長不應超過12個月。

根據新經濟大數據分析機構艾媒諮詢發布，2025年中國預製菜市場規模已達人民幣6173億元（約新台幣2.8兆元），年增27.3%。預測2026年市場規模可望達到7490億元。

中國預製菜市場近年大幅成長，引入校園引發食安爭議與家長反彈。中國網紅羅永浩去年9月指控高檔連鎖餐廳西貝使用預製菜，引發西貝強力反擊，雙方連日激戰躍為中國社會最關注話題，促使官方宣布將對預製菜推出國家標準。

央視新聞報導，中國國家衛生健康委員會6日公布「食品安全國家標準 預製菜」徵求意見稿，面向社會公開徵求意見，4月8日截止。

標準草案的主要內容包括：

一、合理界定預製菜的定義與管理範疇。規定預製菜不包括：主食類食品、淨菜類食品、即食食品和中央廚房製作的菜肴，上述食品均有其他相應的食品安全國家標準予以管理。

二、突出強化了對食品污染物和添加劑的管理。標準對預製菜產品中鉛、鉻、苯駢芘及致病微生物等重點風險因素提出管控要求。同時，規定了食品添加劑的使用原則，要求除「不得使用防腐劑」外，還要盡可能減少食品添加劑的使用，嚴控可使用的食品添加劑品種，做到非必要不添加。

三、強調了營養品質保持。標準要求熟製過程應避免過度烹飪，要採用先進技術或設備以最大程度保留原料的營養成分，減少營養成分損失。同時，要求生產企業在保障食品安全的前提下，綜合考慮營養品質等多方面因素合理設定保質期（有效日期）。

四、就有關消費提示作出規定。為保障消費者正確食用，標準要求對預加工已熟製產品和預加工未熟製及未完全熟製產品的食用方式作出明確標示，防止未熟製及未完全熟製的產品因加熱不充分引發食媒性疾病，或過度加熱而影響產品營養品質及口感。

此外，標準草案也明定保質期最長不應超過12個月。

報導說，標準起草組在對200多家企業、超千款市售預製菜產品的「預加工方式—貯存方式—保質期」等參數進行調查分析基礎上，統籌考慮公眾期待、營養品質、風味口感和產業發展等因素，要求儘量縮短產品保質期，最長不應超過12個月。

規模 食安 防腐劑
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

曝美已提出M109A7發價書草案 國防部：爭取展延簽署期限

守護年節食安 嘉市衛生局大稽查揪出防腐劑超標

「給個明明白白未來」預製菜國標 國務院將廣徵意見

香腸培根愛好者注意 常見防腐劑除增罹癌風險還讓糖尿病機率翻倍

相關新聞

駭客入侵直播色情片 快手遭中國官方重罰5億

中國短影音平台快手去年12月遭駭客入侵並創立多個直播間播放色情影片。快手顏面盡失，今天又被網路監管部門重罰人民幣1.19...

中國將對調理包制定國家標準 禁止使用防腐劑

中國預製菜（調理包）市場大幅成長，引發食安、消費諸多爭議。中國國家衛健委今天公布預製菜國家標準草案，向社會公開徵求意見，...

中國歷史有五千年？近年考古發現引發「最早王朝」討論

中國的歷史有多久？真的有五千年嗎？一般來說這裡的歷史指的是文明史，學界公認有文字、有城市之後，才進入文明時期。 先秦文獻長期流傳更早存在「唐、虞、夏、商、周」五個朝代...

降壓藥、發泡錠別亂吃 他這動作毀了「救命膜」：恐致死或胃穿孔

許多民眾在服用藥物時，常會因為覺得「這顆藥太大顆難吞」或是「想減少劑量、省點藥錢」，而習慣性將藥片掰開或磨粉服用。然而，這個看似平常的小動作，卻可能隱藏致命危機。近期大陸福建一名男子為了自行減少藥量，擅自將降壓藥掰開服用，結果不到半小時血壓驟降，當場昏迷休克，所幸緊急送醫才撿回一命。

從識別犯規到毫秒找視頻…米蘭冬奧 「阿里千問」成核心大腦

米蘭冬奧今開幕，國際奧林匹克委員會主席柯芬特里向全球宣布，國際奧委會基於阿里千問打造奧運史上首個官方大模型，將在專業賽務...

他從火燒車救3人報見義勇為 官駁回：他是肇事者 救援是義務

去年3月，雲南發生大貨車與新能源小客車相撞一死三傷車禍，一名男子不顧火燒車危險，砸窗救出小客車後座三人。這段現場視頻近日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。