中國將對調理包制定國家標準 禁止使用防腐劑

中國預製菜（調理包）市場大幅成長，引發食安、消費諸多爭議。中國國家衛健委今天公布預製菜國家標準草案，向社會公開徵求意見，確定將立法規範。草案明定，預製菜不得使用防腐劑，保存期限最長不應超過12個月。

根據新經濟大數據分析機構艾媒諮詢發布，2025年中國預製菜市場規模已達人民幣6173億元（約新台幣2.8兆元），年增27.3%。預測2026年市場規模可望達到7490億元。

中國預製菜市場近年大幅成長，引入校園引發食安爭議與家長反彈。中國網紅羅永浩去年9月指控高檔連鎖餐廳西貝使用預製菜，引發西貝強力反擊，雙方連日激戰躍為中國社會最關注話題，促使官方宣布將對預製菜推出國家標準。

央視新聞報導，中國國家衛生健康委員會6日公布「食品安全國家標準 預製菜」徵求意見稿，面向社會公開徵求意見，4月8日截止。

標準草案的主要內容包括：

一、合理界定預製菜的定義與管理範疇。規定預製菜不包括：主食類食品、淨菜類食品、即食食品和中央廚房製作的菜肴，上述食品均有其他相應的食品安全國家標準予以管理。

二、突出強化了對食品污染物和添加劑的管理。標準對預製菜產品中鉛、鉻、苯駢芘及致病微生物等重點風險因素提出管控要求。同時，規定了食品添加劑的使用原則，要求除「不得使用防腐劑」外，還要盡可能減少食品添加劑的使用，嚴控可使用的食品添加劑品種，做到非必要不添加。

三、強調了營養品質保持。標準要求熟製過程應避免過度烹飪，要採用先進技術或設備以最大程度保留原料的營養成分，減少營養成分損失。同時，要求生產企業在保障食品安全的前提下，綜合考慮營養品質等多方面因素合理設定保質期（有效日期）。

四、就有關消費提示作出規定。為保障消費者正確食用，標準要求對預加工已熟製產品和預加工未熟製及未完全熟製產品的食用方式作出明確標示，防止未熟製及未完全熟製的產品因加熱不充分引發食媒性疾病，或過度加熱而影響產品營養品質及口感。

此外，標準草案也明定保質期最長不應超過12個月。

報導說，標準起草組在對200多家企業、超千款市售預製菜產品的「預加工方式—貯存方式—保質期」等參數進行調查分析基礎上，統籌考慮公眾期待、營養品質、風味口感和產業發展等因素，要求儘量縮短產品保質期，最長不應超過12個月。