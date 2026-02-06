中國歷史有五千年？近年考古發現引發「最早王朝」討論

中國的歷史有多久？真的有五千年嗎？一般來說這裡的歷史指的是文明史，學界公認有文字、有城市之後，才進入文明時期。

先秦文獻長期流傳更早存在「唐、虞、夏、商、周」五個朝代，但是近代以來因為疑古思潮興起而受到強烈質疑。夏朝與商朝都曾經被質疑欠缺考古證據，至於被視為中國最早王朝的唐朝以及虞朝，先前更被不少學者視為只是傳說。

隨著近年來的考古進展，特別是殷墟、二里頭遺址、良渚文化等考古成果陸續發表，學界開始重新審視商、夏與虞朝都是真實存在的早期國家形態。

在《尚書》、《左傳》等先秦文獻，虞朝還在夏朝之前，舜為代表人物。這一認知長期是主流史觀。然而，進入二十世紀後，疑古派學者主張「無考古證據即不可信」，對夏、虞、商等王朝持保留態度，虞朝最常被排除在信史之外。

轉折點出現在近數十年的考古發掘。清朝末年發現甲骨文是商朝文物，進而考古發現殷墟。學界確認這是商朝晚期的首都遺址，除了甲骨文，還出土銅器、陶器、馬車器、骨器等文物。原本受到質疑的商朝歷史，由此獲得文物的強力佐證。

至於更早的夏朝，河南二里頭遺址被認為是夏朝的首都，夏朝的存在逐漸獲得多數考古學者認可。

更進一步的，是浙江良渚文化的考古發現。距今約五千三百年的良渚遺址，不僅出現大型城址、分級墓葬與高度制度化的玉器禮制，也顯示出明顯的權力集中與社會分層結構，具備「早期國家」的關鍵特徵。

近年來透過碳十四測年、遙感探測與聚落考古，學界逐步建立起從良渚到二里頭、再到商代早期的連續發展圖像。當然，良渚遺址是否就等同虞朝，還有學者持保留態度，因為直接證據還不夠充分，有待更多研究。但可以確定的是，先秦文獻中關於虞朝的記載，不該再被看成只是傳說或神話。

以前傳說中的三皇五帝，三皇分別是燧人氏、伏羲氏與神農氏；《史記》記載的五帝則是黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜為五帝。舜虞似乎已經找到了，至於堯帝的唐朝呢？山西陶寺遺址發現許多文物，還有彩繪龍盤，這裡會是帝堯的都城嗎？學界目前還沒有定論，需要更多證據，或許考古研究很快就會帶來最新發現。五帝找到其二，另三位更加讓人充滿想像。

聚傳媒