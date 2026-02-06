快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

聽新聞
0:00 / 0:00

降壓藥、發泡錠別亂吃 他這動作毀了「救命膜」：恐致死或胃穿孔

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習慣將藥片剝半，但若破壞藥體結構可能導致藥物過量釋放或無效，嚴重恐危及性命。示意圖／Ingimage
許多人習慣將藥片剝半，但若破壞藥體結構可能導致藥物過量釋放或無效，嚴重恐危及性命。示意圖／Ingimage

許多民眾在服用藥物時，常會因為覺得「這顆藥太大顆難吞」或是「想減少劑量、省點藥錢」，而習慣性將藥片掰開或磨粉服用。然而，這個看似平常的小動作，卻可能隱藏致命危機。近期大陸福建一名男子為了自行減少藥量，擅自將降壓藥掰開服用，結果不到半小時血壓驟降，當場昏迷休克，所幸緊急送醫才撿回一命。

據陸媒報導，該名男子因想減少服用劑量，便將原本設計為「控釋片」的降壓藥掰開吞下。沒想到藥物原本特殊的「緩慢釋放」機制遭破壞，導致原本預計在24小時內釋放的藥量，瞬間在短時間內全部釋出到體內。男子服藥後僅30分鐘，血壓就急劇下降至無法測量，隨即癱軟昏迷，經急救後才脫離險境。

五大類藥物「千萬別掰開吃」

藥師提醒，藥物劑型設計有其特殊目的，並非所有藥都能剝半。以下這五類藥物若隨意破壞結構，輕則無效，重則傷身甚至危及性命：

1.控釋錠： 這類藥物外層包覆著特殊的「不溶性半透膜」，能讓藥物以恆定速度在體內釋放，維持長時間藥效（通常一天僅需服一次）。若咬碎或掰開，等同於將3倍的藥量一次灌入體內，極易造成藥物過量中毒。

2.緩釋錠： 目的同樣是讓藥物緩慢釋放，減少服藥次數。若破壞結構會導致藥物釋放過快，引發不良反應。唯一的例外是：若藥片上有切線（刻痕），通常代表該緩釋錠可以沿線剝半服用，但仍不可磨粉或咀嚼。

3.腸溶錠： 這類藥物外層有「腸溶衣」，目的是為了保護藥物不被胃酸破壞，或避免藥物刺激胃黏膜。若掰開服用，藥物會在胃部提早溶解，可能導致藥效失效或引發胃痛、胃潰瘍。

4.膠囊： 膠囊殼能掩蓋藥物的苦味、臭味，或保護食道與胃黏膜，掰開膠囊服用可能灼傷食道或影響吸收。吃膠囊時，將膠囊放入口中喝水後，頭部應「略微前傾（低頭）」吞嚥，因為膠囊比水輕會上浮，仰頭反而難吞，低頭較容易順著水吞下。

5.發泡錠： 絕對禁止直接吞服或含在口中！發泡錠遇水會產生大量二氧化碳，若直接吞下，會在食道或胃部產生大量氣體，恐導致窒息或胃穿孔，必須用冷水或溫開水完全溶解後再飲用。

除了藥物劑型，服藥的時間與保存也有學問。藥師劉穎建議，若同時服用中藥與西藥，最好間隔半小時以上；服用鎮靜催眠藥物期間絕對禁止飲酒，以免加重中樞神經抑制，引發危險。

在保存方面，一般的藥物應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射；但像胰島素等生物製劑，未開封前需冷藏於2℃至8℃，若溫度不當可能導致藥物失活無效。民眾服藥前務必詳閱說明書或諮詢醫師、藥師，切勿當自己的醫生亂改吃法。

切藥器 吃藥 錠劑 藥師 高血壓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

老年人一確診高血壓就得吃藥？醫揭標準值誤區和藥物的可怕風險

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

影／俄男尾牙挑戰液態氮調酒 胃部「爆炸」險喪命

日吞20顆保健品 70歲男胸痛誤認心臟病 胃鏡見食道滿是「藥物印痕」

相關新聞

黎智英等9人國安案 法院將於9日判刑

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於9日判刑

降壓藥、發泡錠別亂吃 他這動作毀了「救命膜」：恐致死或胃穿孔

許多民眾在服用藥物時，常會因為覺得「這顆藥太大顆難吞」或是「想減少劑量、省點藥錢」，而習慣性將藥片掰開或磨粉服用。然而，這個看似平常的小動作，卻可能隱藏致命危機。近期大陸福建一名男子為了自行減少藥量，擅自將降壓藥掰開服用，結果不到半小時血壓驟降，當場昏迷休克，所幸緊急送醫才撿回一命。

從識別犯規到毫秒找視頻…米蘭冬奧 「阿里千問」成核心大腦

米蘭冬奧今開幕，國際奧林匹克委員會主席柯芬特里向全球宣布，國際奧委會基於阿里千問打造奧運史上首個官方大模型，將在專業賽務...

他從火燒車救3人報見義勇為 官駁回：他是肇事者 救援是義務

去年3月，雲南發生大貨車與新能源小客車相撞一死三傷車禍，一名男子不顧火燒車危險，砸窗救出小客車後座三人。這段現場視頻近日...

踩辱華紅線…柯南合作我的英雄學院 中國動漫展封殺

中日關係惡化下，中國近日掀起封殺日本動漫「名偵探柯南」的聲浪，理由是與被指「辱華」的「我的英雄學院」推出合作企畫。多家中...

又見大熊貓… 米蘭冬奧選手村吹中國風

造訪米蘭冬奧村，可以感受到奧運氛圍已十分濃厚。在中國體育代表團駐地，除了鮮艷的五星紅旗，憨態可掬的熊貓海報和「中國加油」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。