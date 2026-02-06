降壓藥、發泡錠別亂吃 他這動作毀了「救命膜」：恐致死或胃穿孔

許多民眾在服用藥物時，常會因為覺得「這顆藥太大顆難吞」或是「想減少劑量、省點藥錢」，而習慣性將藥片掰開或磨粉服用。然而，這個看似平常的小動作，卻可能隱藏致命危機。近期大陸福建一名男子為了自行減少藥量，擅自將降壓藥掰開服用，結果不到半小時血壓驟降，當場昏迷休克，所幸緊急送醫才撿回一命。

據陸媒報導，該名男子因想減少服用劑量，便將原本設計為「控釋片」的降壓藥掰開吞下。沒想到藥物原本特殊的「緩慢釋放」機制遭破壞，導致原本預計在24小時內釋放的藥量，瞬間在短時間內全部釋出到體內。男子服藥後僅30分鐘，血壓就急劇下降至無法測量，隨即癱軟昏迷，經急救後才脫離險境。

五大類藥物「千萬別掰開吃」

藥師提醒，藥物劑型設計有其特殊目的，並非所有藥都能剝半。以下這五類藥物若隨意破壞結構，輕則無效，重則傷身甚至危及性命：

1.控釋錠： 這類藥物外層包覆著特殊的「不溶性半透膜」，能讓藥物以恆定速度在體內釋放，維持長時間藥效（通常一天僅需服一次）。若咬碎或掰開，等同於將3倍的藥量一次灌入體內，極易造成藥物過量中毒。

2.緩釋錠： 目的同樣是讓藥物緩慢釋放，減少服藥次數。若破壞結構會導致藥物釋放過快，引發不良反應。唯一的例外是：若藥片上有切線（刻痕），通常代表該緩釋錠可以沿線剝半服用，但仍不可磨粉或咀嚼。

3.腸溶錠： 這類藥物外層有「腸溶衣」，目的是為了保護藥物不被胃酸破壞，或避免藥物刺激胃黏膜。若掰開服用，藥物會在胃部提早溶解，可能導致藥效失效或引發胃痛、胃潰瘍。

4.膠囊： 膠囊殼能掩蓋藥物的苦味、臭味，或保護食道與胃黏膜，掰開膠囊服用可能灼傷食道或影響吸收。吃膠囊時，將膠囊放入口中喝水後，頭部應「略微前傾（低頭）」吞嚥，因為膠囊比水輕會上浮，仰頭反而難吞，低頭較容易順著水吞下。

5.發泡錠： 絕對禁止直接吞服或含在口中！發泡錠遇水會產生大量二氧化碳，若直接吞下，會在食道或胃部產生大量氣體，恐導致窒息或胃穿孔，必須用冷水或溫開水完全溶解後再飲用。

除了藥物劑型，服藥的時間與保存也有學問。藥師劉穎建議，若同時服用中藥與西藥，最好間隔半小時以上；服用鎮靜催眠藥物期間絕對禁止飲酒，以免加重中樞神經抑制，引發危險。

在保存方面，一般的藥物應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射；但像胰島素等生物製劑，未開封前需冷藏於2℃至8℃，若溫度不當可能導致藥物失活無效。民眾服藥前務必詳閱說明書或諮詢醫師、藥師，切勿當自己的醫生亂改吃法。