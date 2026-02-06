中國中小學禁公布考試成績 家長反彈老師也難為

中國教育部去年底明文要求中小學考試只公布等級、不公布成績和排名，理由是減輕學生負擔，引發家長焦慮，並質疑升學考試是否也不看成績？還有老師說，學生不清楚自己錯在哪裡。

大象新聞報導，四川多地中小學家長近日透過「問政四川」平台，呼籲公布孩子期末考試具體成績。一名初中二年級學生家長1月31日留言表示，對當前學校因「保護學生」而完全禁止公開成績和排名的做法深感憂慮。也有其他家長認為，這是剝奪自己的知情權。

成都市教育局回覆，各義務教育學校必須遵守教育部規定，對考試結果不排名、不公布，不得通過家長群等傳播，但「可以單獨告知家長和學生，做好家校溝通」。家長也可與科任教師聯繫瞭解該學科情況。

這項政策不獨在四川、而是在全國執行。除了引發部分家長反彈，也在教學現場出現混亂。

2025年12月，中國教育部印發「關於進一步加強中小學日常考試管理的通知」，表示要減少日常考試頻次，減輕學生過重學業負擔，促進學生全面健康發展，其中明確規定：「義務教育學校日常考試實行等級評價，考試結果不排名、不公布，以適當方式告知學生和家長，堅決克服唯分數的傾向」。

有上海的高中教師告訴中央社記者，儘管他們會想辦法通知家長成績，但為了做到「不公布成績」，檢討試卷時，採「隨機發放答卷」，學生拿到的不是自己的考卷、上面不是自己的分數，但也因此看不出自己到底錯了哪幾題，檢討起來效果大打折扣。

此外，這名老師還說，當前嚴格執行相關減負政策，教育局人員會到校直接詢問學生考試和教學情況，這就導致了校方要學生「弄虛作假」的副作用，有違教育本質。因為，為了檢驗教學成果，日常考試仍在進行，無法達到官方「減少考試頻次」的要求。

經濟觀察報5日發表評論「期末考試分數不公布，就不捲（競爭）了嗎」，表示「期末考試不公布成績，中考（高中入學選拔依據）能否不按成績錄取？平時模糊分數，等中考、高考時『開盲盒』嗎？ 這就是家長不買帳的核心原因」。

文章說，焦慮並未消除，只是被推遲了。現實問題是：溫和的義務教育，如何與選拔性高中教育銜接？而且，相關競爭不只是教育的問題，也是整個社會焦慮的投射。該文主張對考試成績的處理，要依據不同學段採取差異化策略。