聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。美聯社
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。美聯社

日本首相高市早苗去年11月發表爭議涉台言論後引起東京與北京關係的高度緊張，持續至今，日本馬上將舉行眾議院大選，而港媒在此刻披露，去年11月高市早苗發言後的「幾天裡」，北京罕見地召集東南亞各國特使舉行會議，以爭取地區支持其對日行動，但收效甚微。

南華早報6日披露上述內容，並引述多位知情人士說法稱，大陸在去年年底召集了大多數東南亞國家的大使或其副手，將此次會議定位為聽取該地區對高市言論的看法的管道。但據不願透露姓名的消息人士稱，在這次由副司級官員主持的會議上，大陸也敦促各國與北京站在一起，支持前者對日本首相言論的立場，因為該地區的國家在二戰期間都是日本侵略的受害者。

報導直言，這次在北京舉行的與東南亞高級外交官的罕見會晤，凸顯了大陸為對抗日本爭取支持的力度。但也揭露了中共外交的限制，「即便是在其擁有相當大的影響力的鄰國之間」。尤其，迄今為止，此次會晤對北京方面收效甚微。緬甸是東南亞國家中唯一公開譴責高市言論的國家。

另外根據大陸駐日本大使館官網，大陸駐日大使吳江浩1月3 1日在華僑春節聯歡晚會上表示，「面對歷史演進新關口」，我們將繼續在以中共領導人習近平為核心的黨中央堅強領導下，高舉共同構建人類命運共同體旗幟，全面落實四大全球倡議，「維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為世界持續注入和平力量、穩定力量、進步力量」。

相關新聞

黎智英等9人國安案 法院將於9日判刑

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於9日判刑

澳門賭場將大廳78塊金磚挖出變賣 大賺10倍獲利3.6億元

澳門英皇娛樂酒店趁著國際金價創下歷史新高之際，把酒店大廳下多達78塊金磚合計重達79公斤的黃金挖出來賣了，獲利9,020...

港媒：大陸去年底遊說東南亞國家反對日本 但收效甚微

日本首相高市早苗去年11月發表爭議涉台言論後引起東京與北京關係的高度緊張，持續至今，日本馬上將舉行眾議院大選，而港媒在此...

海南島民消費免稅 每人每年人民幣1萬

大陸海南自貿港去年底正式宣布封關運作，相關免稅與消費成效備受關注，而官方統計顯示，今年一月，海南離島免稅購物金額人民幣四...

馬年商機 陸博物館文創品夯

即將到來的農曆新年是馬年，大陸博物館藏品的文創加值上，馬文化相關藏品也正夯，整個大江南北眾多博物館積極推出相關文創品，也...

壓力日趨嚴峻 香港學聯宣布解散

有六十八年歷史的香港專上學生聯會（學聯）昨日在常委會會議上，表決通過開展解散程序。學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同...

