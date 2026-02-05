聽新聞
0:00 / 0:00

壓力日趨嚴峻 香港學聯宣布解散

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
香港學聯昨公告開展解散程序聲明。圖為二○一五年，時任學聯秘書長羅冠聰、前秘書長周永康及學民思潮召集人黃之鋒、成員林淳軒在香港警察總部參加集會活動。圖／取自香港專上學生聯會臉書
香港學聯昨公告開展解散程序聲明。圖為二○一五年，時任學聯秘書長羅冠聰、前秘書長周永康及學民思潮召集人黃之鋒、成員林淳軒在香港警察總部參加集會活動。圖／取自香港專上學生聯會臉書

有六十八年歷史的香港專上學生聯會（學聯）昨日在常委會會議上，表決通過開展解散程序。學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力。考慮各方面因素後，「學聯決定在今天劃上句號」。

聲明表示，過去六十八年，香港學聯一直是團結香港各大專院校的力量，關心社會，爭取改革。學聯多年來在各重大政治、社會事件中，從不缺席。在悠長的歲月中，學聯見證香港社會變遷，一直在不同議題上身體力行，表達學生及市民的訴求，以香港前途為依歸。

香港學聯表示，為多年來與市民同行、共同奮鬥感到榮幸，也對中國和香港未來的由衷關懷，始終如一。學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力。在考慮各方面因素後，學聯決定劃上句號。希望大家繼續為未來的前途，加倍努力，不忘初心。

綜合港媒報導，香港學聯一九五八年正式成立，目的是代表香港大專院校學生，藉此推動全港學生活動及增加同學對社會的參與，成為香港對外最具代表性的學生團體。學聯過往參與多場社會運動，包括在二○一二年反對國民教育科罷課；二○一四年就政改方案發起罷課、支持佔中等。

二○一五年，學聯多個成員發起退聯公投，最終香港大學、香港浸會大學、香港城市大學和香港理工大學的學生會退出學聯，目前成員是香港中文大學、嶺南大學、香港樹仁大學和香港科技大學的學生會。

去年六月曾傳出學聯發出新聞稿稱即日起解散，但學聯當時曾發出聲明澄清指，係有人假冒學聯。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國泰世華香港分行進駐全新商辦「港島壹號中心」 海外服務能量再升級

2026台北國際書展／衛城出版《奶茶聯盟》泰港雙國經驗談：從迷因走向民主理解的可能

上海重啟金馬旅遊！觀光股「旱地拔蔥」 封關前卡位春節紅包

香港宏福苑大火慘劇 獨立委員會下月舉行聽證會

相關新聞

澳門賭場將大廳78塊金磚挖出變賣 大賺10倍獲利3.6億元

澳門英皇娛樂酒店趁著國際金價創下歷史新高之際，把酒店大廳下多達78塊金磚合計重達79公斤的黃金挖出來賣了，獲利9,020...

按斷6條肋骨！江蘇男為昏迷女做600次CPR並人工呼吸救回一命

6根肋骨換一條命值了！近日《央視新聞》報導，去年年底，江蘇一名男子在超市結帳時，碰巧遇到老闆娘暈倒，為了救人，他實施心肺復甦（CPR）連續做600次心外壓並人工呼吸，期間雖然壓斷對方6根肋骨，但幸好把人救回來了。

少年車禍命危…家人拒信噩耗懷疑詐騙 醫院果斷做手術保命

半年前，中國大陸湖北武漢少年小丁遇嚴重車禍重傷送院，出現特重型顱腦損傷及腦疝，生命危在旦夕，醫生判定必須立即做手術。然而，遠在外地的家人接到交警來電後誤以為詐騙，遲遲未到醫院授權手術。在生死關頭，醫院啟動緊急程序，由領導總值班代為簽名授權，小丁才得以接受手術保命。

中國漫記／中美太空爭霸升級 比誰先把礦挖回地球

中美航太競賽正從登月與火箭技術，升級為以太空採礦與商業化為核心的新戰場。中國在「十五五」規劃下啟動「天工開物」專項，布局小天體資源探測、原位利用與低成本運輸，戰略目標不只稀土與貴金屬，更直指「水冰→推進劑→深空補給」的成本革命；美國則憑藉NASA體系與商業航太公司，加速小行星與月球資源研究。這場結合航天、稀土與商業模式的競逐，正重塑下一輪全球太空產業與投資想像。

體驗彩雲之南 兩岸學子以球會友

一月三十日至二月五日，海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽（昆明站）在雲南昆明舉辦，來自海峽兩岸的三十支參賽隊伍共一千餘人齊聚春城...

綠電自足 寧夏躍陸第一

寧夏回族自治區人民政府主席張雨浦三日在寧夏第十三屆人民代表大會第四次會議上說，二○二五年，寧夏新能源投資增長百分之七十、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。