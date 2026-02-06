馬年商機 陸博物館文創品夯

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
農曆馬年春節前夕，大陸各大博物館帶有馬元素的文創產品吸引不少民眾關注與討論。圖為二月三日北京白塔寺的「馬上有錢吉祥白塔毛絨掛飾」。（中新社）
即將到來的農曆新年是馬年，大陸博物館藏品的文創加值上，馬文化相關藏品也正夯，整個大江南北眾多博物館積極推出相關文創品，也製造了不少爆款，帶來文創產業的新商機。

綜合中國新聞周刊、大陸各博物館與中新社消息，近期這些與馬文化相關的博物館藏品文創熱潮，包含西安碑林博物館文創產品，將唐代石刻「昭陵六駿」化作掛件；北京市白塔寺管理處推出的妙應威勝天王冰箱貼上，戰神雄健威武，白馬呈騰躍姿態，傳遞出勇毅果敢、安康順遂的祝福。北京文博交流館（智化寺）也將古建築上的天馬與國家級非物質文化遺產代表性項目「琉璃燒製技藝」巧妙融合，推出七個顏色的琉璃天馬冰箱貼。

畫家徐悲鴻以畫馬聞名，徐悲鴻紀念館當中的紀念品「馬年有力量」徽章，也受到青睞，徽章上這匹馬來自徐悲鴻在一九四八年創作的「天馬行駛太空中」。此外吉林省博物院也特別推出黑馬陶馬冰箱貼、非遺毛氈小馬掛飾等五款馬年主題文創，將馬年的祥瑞福氣與新春的喜樂暖意，揉進件件精巧好物中。

大陸國家博物館也通過深挖館藏中與馬相關的珍貴文物，以三彩黑釉陶馬為主要元素，由國博衍藝打造「一匹黑馬」等系列的馬年文創，涵蓋旋轉冰箱貼、項鍊耳飾、手工盤扣胸針、袖扣、手機包、盲盒手辦等。至於北京故宮則有多款系列商品發售，包含馬年日曆、藏書票、招財進寶金馬獻瑞擺件等。

根據江南時報近日引述揚州斯特普玩具負責人唐麗麗指出，「馬年文創的整體訂單量，同比去年生肖產品增長百分之兩百，目前訂單已排到今年三月中旬，生產線正加班加點趕制」。同時，在企業訂單結構中，印尼、法國等海外訂單已完成百分之八十的交付；大陸境內市場方面，線下管道加急訂單占比百分之四十，需優先保障春節前物流時效。

