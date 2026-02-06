海南島民消費免稅 每人每年人民幣1萬

大陸海南自貿港去年底正式宣布封關運作，相關免稅與消費成效備受關注，而官方統計顯示，今年一月，海南離島免稅購物金額人民幣四十五點三億元，購物人數五十六萬人次，同比分別增長百分之四十四點八、廿一。大陸官方昨日也公布一份海南自貿港島內居民免關稅政策措施，每人每年消費清單內的進境商品得享有人民幣一萬元額度的免稅優惠。

據中新社，海口海關昨日披露，今年一月，海南離島免稅購物金額人民幣四十五點三億元，購物人數五十六萬人次，購物數量三三六點七萬件，同比分別增長百分之四十四點八、廿一、十四。並且從購物群體來看，今年首月，離境旅客購買離島免稅商品人民幣一八三億點六萬元；島內居民「即購即提」購物金額一四三八點九萬元。

此外，大陸財政部、海關總署、稅務總局昨日公布一份文件，宣告對海南自由貿易港島內居民在指定經營場所購買的進境商品，在免稅額度和商品清單範圍內免徵進口關稅、進口環節以及境內環節增值稅和消費稅。 同時，「零關稅」進境商品實行正面清單管理（目前有二○二項，將動態調整），每人每年免稅購買金額累計不得超過人民幣一萬元。若個人倒賣、代購、走私「零關稅」進境商品，三年內將不得購買有關商品，並納入信用記錄；構成犯罪者，依法追究刑事責任。

海南省長劉小明一月廿七日發表的政府工作報告指出，今年將推動自由貿易港政策紅利加速釋放。加緊推進封關政策落地見效，加強增量政策與存量政策聯動，加快形成數量可觀的政策適配享惠企業和經濟規模流量。深入研究封關後需端出的稅制改革政策。推動端出實施島內居民消費進境商品「零關稅」政策。研究推動調整優化進口徵稅商品目錄，擴大「零關稅」商品範圍。完善加工增值免關稅政策，動態調整實施禁限類貨物物品清單。