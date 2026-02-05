中國動漫展封殺「名偵探柯南」 被指與辱華動漫合作

快訊

中央社／ 台北5日電

日中關係惡化下，中國近日掀起封殺日本動漫「名偵探柯南」的聲浪，理由是與被指「辱華」的「我的英雄學院」推出合作企劃。多家陸媒發出評論狠批要求道歉取消，中國多個動漫展相繼宣布封殺柯南。

綜合日本共同社與陸媒報導，「名偵探柯南」2026年將迎來動畫播出30週年，與迎來動畫播出10週年的「我的英雄學院」展開聯動企劃。雙方作者分別繪製了對方作品主角的插畫並公開發表，聯動預告短片在柯南電視動畫片尾播放。

2020年，「我的英雄學院」因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，因而被指「辱華」在中國遭到全面封殺，迄今不能翻身。

「名偵探柯南」與「我的英雄學院」合作的消息傳出後，中國社群掀起對「名偵探柯南」的批判聲浪，這部陪伴許多中國人長大的人氣動漫被捲入「辱華」面臨抵制。

對此，「名偵探柯南」中國大陸地區版權總代理上海新創華文化發展有限公司1月31日晚上發表聲明，強調日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，「本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」。將持續加強與版權方的溝通，確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容。

不過聲明發出後，日本版權方並未取消與「我的英雄學院」合作。日中關係持續惡化之際，多家陸媒跟進發出評論狠批柯南，要求道歉並取消與「我的英雄學院」合作。

中共鷹派官媒環球時報2日發表評論稱，此次事件反映出，日方部分企業與從業人員缺乏對歷史是非的基本辨別力，對中日關係敏感性的認知嚴重不足。更深層的問題則在於，接連的幾起類似事件，揭示出日本國內的一些「錯誤史觀」，正藉助動漫、遊戲等次文化管道，以更隱蔽的方式進行滲透和輸出。

評論還稱，針對二戰罪行、殖民傷害、種族歧視等公認紅線，日本企業應建立健全「黑名單制度」，強化審查機制，也亟需加強對員工的歷史觀教育。

與此同時，中國多地動漫展發表聲明，禁止Cos「名偵探柯南」角色入場以及販賣周邊商品。

北京IJOY漫展主辦單位4日公告稱，「名偵探柯南」與「我的英雄學院」的聯動內容「觸及歷史紅線」。為維護文化安全及意識形態健康，動漫展決定同時禁止兩者相關Cosplay、產品展示及售賣行為。

同一時間，天津瞳畫動漫展也發布禁止柯南Cos入場通知；蘭州漫展還同步禁止和服、木屐等日式元素。

社群訊息顯示，中國後續會有更多的動漫展封殺「名偵探柯南」。多個動漫展群組已有人提醒不要再推出相關的Cos、本子（同人漫畫）和谷子（衍生商品）等。

柯南 日本 中日關係
