香港警方首長親往泰國 帶回逃匿37年殺人犯

中央社／ 香港5日電

香港警方最高首長周一鳴近日前往泰國，從泰國警方手上帶回一名逃匿了37年的殺人嫌犯。

警務處處長周一鳴今天傍晚從泰國返港，他向媒體說，這次前往泰國，處理了兩宗刑事案件，其中一宗於1989年發生，4名犯事者中，已有3人在港獲刑，餘下一人偷渡離港，不知所蹤。

他說，嫌犯逃離後，香港警方向國際刑警發出通緝令，但一直沒有結果。

他說，泰國警方早前逮捕了嫌犯，經過核對指紋，確認對方是香港37年前的凶案嫌犯，而對方也承認是案中嫌犯。

這起案件發生於1989年，被捕嫌犯是案中主謀，叫梅耀強。當時他因為懷疑被朋友出賣，以至坐牢，其後找來3人協助報仇，打死了受害人，然後把受害人的屍體藏於西貢海灘龍蝦灣。

由於死者被藏於龍蝦灣，媒體稱之為「龍蝦灣活埋殺人案」，當時轟動一時。警方其後偵破案件，但是梅耀強已不知所蹤，是至今香港逃匿最久的通緝犯。

泰國 香港 殺人案
相關新聞

按斷6條肋骨！江蘇男為昏迷女做600次CPR並人工呼吸救回一命

6根肋骨換一條命值了！近日《央視新聞》報導，去年年底，江蘇一名男子在超市結帳時，碰巧遇到老闆娘暈倒，為了救人，他實施心肺復甦（CPR）連續做600次心外壓並人工呼吸，期間雖然壓斷對方6根肋骨，但幸好把人救回來了。

少年車禍命危…家人拒信噩耗懷疑詐騙 醫院果斷做手術保命

半年前，中國大陸湖北武漢少年小丁遇嚴重車禍重傷送院，出現特重型顱腦損傷及腦疝，生命危在旦夕，醫生判定必須立即做手術。然而，遠在外地的家人接到交警來電後誤以為詐騙，遲遲未到醫院授權手術。在生死關頭，醫院啟動緊急程序，由領導總值班代為簽名授權，小丁才得以接受手術保命。

中國漫記／中美太空爭霸升級 比誰先把礦挖回地球

中美航太競賽正從登月與火箭技術，升級為以太空採礦與商業化為核心的新戰場。中國在「十五五」規劃下啟動「天工開物」專項，布局小天體資源探測、原位利用與低成本運輸，戰略目標不只稀土與貴金屬，更直指「水冰→推進劑→深空補給」的成本革命；美國則憑藉NASA體系與商業航太公司，加速小行星與月球資源研究。這場結合航天、稀土與商業模式的競逐，正重塑下一輪全球太空產業與投資想像。

體驗彩雲之南 兩岸學子以球會友

一月三十日至二月五日，海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽（昆明站）在雲南昆明舉辦，來自海峽兩岸的三十支參賽隊伍共一千餘人齊聚春城...

綠電自足 寧夏躍陸第一

寧夏回族自治區人民政府主席張雨浦三日在寧夏第十三屆人民代表大會第四次會議上說，二○二五年，寧夏新能源投資增長百分之七十、...

大陸媒體人劉虎被成都警方帶走調查 無國界記者組織譴責

大陸媒體人劉虎與其合作夥伴巫英蛟，近日被成都警方帶走並立案調查，引發大陸媒體與律師圈的關注。2人疑因上周曾在自媒體發表署...

