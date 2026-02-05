香港警方首長親往泰國 帶回逃匿37年殺人犯

香港警方最高首長周一鳴近日前往泰國，從泰國警方手上帶回一名逃匿了37年的殺人嫌犯。

警務處處長周一鳴今天傍晚從泰國返港，他向媒體說，這次前往泰國，處理了兩宗刑事案件，其中一宗於1989年發生，4名犯事者中，已有3人在港獲刑，餘下一人偷渡離港，不知所蹤。

他說，嫌犯逃離後，香港警方向國際刑警發出通緝令，但一直沒有結果。

他說，泰國警方早前逮捕了嫌犯，經過核對指紋，確認對方是香港37年前的凶案嫌犯，而對方也承認是案中嫌犯。

這起案件發生於1989年，被捕嫌犯是案中主謀，叫梅耀強。當時他因為懷疑被朋友出賣，以至坐牢，其後找來3人協助報仇，打死了受害人，然後把受害人的屍體藏於西貢海灘龍蝦灣。

由於死者被藏於龍蝦灣，媒體稱之為「龍蝦灣活埋殺人案」，當時轟動一時。警方其後偵破案件，但是梅耀強已不知所蹤，是至今香港逃匿最久的通緝犯。