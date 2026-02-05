按斷6條肋骨！江蘇男為昏迷女做600次CPR並人工呼吸救回一命
6根肋骨換一條命值了！近日《央視新聞》報導，去年年底，江蘇一名男子在超市結帳時，碰巧遇到老闆娘暈倒，為了救人，他實施心肺復甦（CPR）連續做600次心外壓並人工呼吸，期間雖然壓斷對方6根肋骨，但幸好把人救回來了。
報導稱，當時男子結帳，因老闆娘免了零頭1元，兩人便多說兩句話，沒想到對方突然暈倒。男子見狀立刻撥打120急救電話，在急救中心指導員的指引下，經過持續24分鐘的600次心外壓和人工呼吸，直至醫生趕到現場，將老闆娘送往附近醫院。
經過搶救，老闆娘最後康復出院。雖然在搶救過程中，老闆娘6根肋骨被壓斷，但醫生指出，如果沒及時進行心肺復甦，患者可能早就離世了；如果心肺復甦時按壓力度不足（未達到可致骨折的強度），患者也可能死亡，就是救下來也極可能成為植物人。
事後，老闆娘丈夫直言「他是救命恩人，人家幫你打個120已經很好了，他能在這施救二十幾分鐘，這份恩情是永遠還不完的。」
