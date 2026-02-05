綠電自足 寧夏躍陸第一
寧夏回族自治區人民政府主席張雨浦三日在寧夏第十三屆人民代表大會第四次會議上說，二○二五年，寧夏新能源投資增長百分之七十、裝機規模增長百分之三十八，利用率達百分之九十四點五且連續五年保持西北第一，建成八個綠電園區項目，成為中國大陸首個「綠電自足」省區。
中新社報導，依託能源資源稟賦與產業發展基礎，寧夏能源保障與外送能力邁上新台階。二○二五年，寧夏新建二十二個七百五十千伏和三百三十千伏電網工程，不僅讓年度內供、外送電量首次雙雙突破一千億千瓦時，更藉助大陸首條「沙戈荒」新能源外送通道「寧電入湘」工程建成投運，推動外送電能力突破二千萬千瓦。
張雨浦介紹，寧夏近年來能源結構持續優化，電力總裝機容量突破九千萬千瓦，新能源裝機占比達百分之六十三，規模較「十三五」末實現翻倍。目前，寧夏新型儲能裝機規模超七百六十萬千瓦，綠氫產能近三萬噸，為新能源穩定消納和多元利用提供有力支撐。同時，新一輪找礦行動成效顯著，寧夏累計查明煤炭資源量三百六十多億噸、煤層氣資源量兩千多億立方公尺，煤炭產能突破一點四億噸，為能源轉型築牢資源基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言