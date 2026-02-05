綠電自足 寧夏躍陸第一

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

寧夏回族自治區人民政府主席張雨浦三日在寧夏第十三屆人民代表大會第四次會議上說，二○二五年，寧夏新能源投資增長百分之七十、裝機規模增長百分之三十八，利用率達百分之九十四點五且連續五年保持西北第一，建成八個綠電園區項目，成為中國大陸首個「綠電自足」省區。

中新社報導，依託能源資源稟賦與產業發展基礎，寧夏能源保障與外送能力邁上新台階。二○二五年，寧夏新建二十二個七百五十千伏和三百三十千伏電網工程，不僅讓年度內供、外送電量首次雙雙突破一千億千瓦時，更藉助大陸首條「沙戈荒」新能源外送通道「寧電入湘」工程建成投運，推動外送電能力突破二千萬千瓦。

張雨浦介紹，寧夏近年來能源結構持續優化，電力總裝機容量突破九千萬千瓦，新能源裝機占比達百分之六十三，規模較「十三五」末實現翻倍。目前，寧夏新型儲能裝機規模超七百六十萬千瓦，綠氫產能近三萬噸，為新能源穩定消納和多元利用提供有力支撐。同時，新一輪找礦行動成效顯著，寧夏累計查明煤炭資源量三百六十多億噸、煤層氣資源量兩千多億立方公尺，煤炭產能突破一點四億噸，為能源轉型築牢資源基礎。 

能源 外送 規模
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

2月開喝「星巴克買1送1」！連2天「大杯買1送1」星冰樂、新飲品任你點 外送也有「第2杯半價」優惠喝

「吳柏毅」外送半途飢餓難耐 飽餐一頓再「棄單」的代價出爐

發展「綠色底座」 新疆新能源裝機達64%

相關新聞

體驗彩雲之南 兩岸學子以球會友

一月三十日至二月五日，海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽（昆明站）在雲南昆明舉辦，來自海峽兩岸的三十支參賽隊伍共一千餘人齊聚春城...

綠電自足 寧夏躍陸第一

寧夏回族自治區人民政府主席張雨浦三日在寧夏第十三屆人民代表大會第四次會議上說，二○二五年，寧夏新能源投資增長百分之七十、...

大陸媒體人劉虎被成都警方帶走調查 無國界記者組織譴責

大陸媒體人劉虎與其合作夥伴巫英蛟，近日被成都警方帶走並立案調查，引發大陸媒體與律師圈的關注。2人疑因上周曾在自媒體發表署...

中國社科院發布6項考古新成果 琅琊台遺址也入列

大陸中國社會科學院4日在北京舉行考古學論壇，中國社科院發布「2025年中國考古新成果」，其中包含河北陽原縣新廟莊舊石器時...

陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

多名網友2日在社交平台曝光，稱陜西中醫藥大學附屬醫院婦二科在網陸平台直播做手術，畫面中直接出現女性患者隱私部位，經多名網...

堪比電騙園區… 湖北精神病院收編正常人騙保 還禁錮迫勞動

近期，湖北襄陽不少精神病院以「免費治療」的噱頭，將輕症者、老年人、甚至正常人收編進院，隨後通過虛構病情和診療項目，大肆套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。