體驗彩雲之南 兩岸學子以球會友

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
1月31日，海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽在昆明海埂體育訓練基地盛大啟幕。本報雲南傳真
1月31日，海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽在昆明海埂體育訓練基地盛大啟幕。本報雲南傳真

一月三十日至二月五日，海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽（昆明站）在雲南昆明舉辦，來自海峽兩岸的三十支參賽隊伍共一千餘人齊聚春城昆明，參加棒球、籃球等項目比賽，兩岸學子以球會友、切磋球技、互相學習、增強了解、展現風采、收穫成長。

該活動由海峽兩岸交流中心、北京師範大學科技集團主辦，雲南省台辦、雲南省體育局聯合主辦，雲南省棒球協會、昆明海埂體育訓練基地、雲南師範大學等單位承辦，昆明市台辦、昆明市滇池旅遊度假區管委會、昆明市棒球壘球運動協會等單位協辦。

活動通過「一+一+二+Ｎ」的模式組織，即一場開幕式、一場閉幕式（選手之夜）、二場拓展交流活動、Ｎ場賽事。活動旨在為兩岸學校和青少年體育社團搭建一個相互交流、相互促進、加深了解、增進友誼的交流平台，創建一項融體育、文化、旅遊為一體的兩岸青年交流品牌活動，助力融合發展。

雲南省台辦主任鄧恒源在致詞中表示，棒球是一項凝聚團隊力量、傳遞拚搏精神的運動，更是連接兩岸同胞情感的重要紐帶。希望兩岸青少年朋友在體育運動中切磋球技、相互學習，展現青春風采，在並肩拚搏中增進理解、累積互信、厚植情誼。熱忱歡迎更多台灣青年朋友來到美麗的「彩雲之南」揮灑運動激情、進行研學交流、參訪考察，深度體驗「有一種叫雲南的生活」，親身感受祖國西南邊陲蓬勃發展活力與中華優秀傳統文化魅力，共話美好合作願景。

此次兩岸青少年體育交流活動，除開展深受青少年朋友喜愛的棒球賽外，還有兩岸籃球賽，並參觀西南聯大博物館和雲南民族村，到海埂大壩與紅嘴鷗親密互動、體驗人與自然和諧共生場景等，讓台灣青少年朋友切身感受雲南豐富多彩的歷史人文、旅遊資源，充分領略雲南絢麗多姿的民族文化和魅力，度過一段不一樣的寒假生活，留下一段美好的青春記憶。

體育 青少年 朋友
