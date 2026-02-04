湖北騙醫保案 大陸下令全國精神病院限期自查自糾

快訊

中央社／ 台北4日電
大陸湖北省襄陽、宜昌兩市多家精神病院招徠非精神病患者免費住院以騙取醫保資金，引發輿論譁然。示意圖／AI生成
中國湖北省襄陽、宜昌兩市多家精神病院招徠非精神病患者免費住院以騙取醫保資金，引發輿論譁然。中國國家醫保局今天通知，各省級醫保部門要在8日前，集體約談境內所有精神類醫療機構負責人，並要求這些醫療機構在3月15日前完成自查自糾。

中國國家醫保局在通知中說，為進一步加強對「精神疾病類醫保定點醫療機構」的管理，嚴厲打擊違法違規使用醫保基金亂象，各省級醫保部門要於本週日（2月8日）前，對轄區內所有相關機構主要負責人進行集體約談，宣講醫療保障相關法律法規和監管政策。

通知要求，各地要以近期被媒體曝光的湖北省襄陽、宜昌兩市部分精神類醫療機構，以及以往醫保檢查中被發現的問題為負面案例，展開警示教育，強化相關機構合法、合規使用醫保基金的意識。

中國國家醫保局下令，各省級醫保部門要組織轄區內所有精神類定點醫療機構，自即日起全面展開自查自糾，重點聚焦但不限於「誘導住院、虛假住院、虛構病情、虛構診療、偽造文書、違規收費」等違法違規使用醫保基金行為，落實機構主體責任和機構主要負責人管理責任。

通知要求，各精神類定點醫療機構應於3月15日前完成自查自糾，提交書面報告，完成涉及違法違規使用醫保基金的退款。各省級醫保部門要於3月底前將自查自糾情況呈報國家醫保局。

通知提到，中國國家醫保局今年將重點對精神類定點醫療機構展開專項抽檢，對違法違規使用醫保基金和自查自糾不到位的精神類定點醫療機構，將依法依規從重處理處罰，情節嚴重者將移送公安機關。

中國湖北省襄陽、宜昌兩市多家精神病院為騙取醫保資金，爭相招徠非精神病患者「免費住院」，不但將院內的保全、工友也列為精神病患，甚至派人派車到農村免費招徠農民充當精神病患，在醫保人員檢查時再安排「假出院」，引起熱議。宜昌、襄陽及湖北省官方這兩天相繼宣布成立聯合調查組展開追查。

