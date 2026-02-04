大陸媒體人劉虎被成都警方帶走調查 無國界記者組織譴責

大陸媒體人劉虎與其合作夥伴巫英蛟，近日被成都警方帶走並立案調查，引發大陸媒體與律師圈的關注。2人疑因上周曾在自媒體發表署名文章，揭露成都蒲江縣委書記蒲發友任上的不良事蹟，被認為可能導致此次被查。無國界記者組織3日譴責大陸當局拘留2名獨立記者，並指此次事件凸顯出大陸獨立報導環境的「限制性和敵對性」。

劉虎上周在網路平台發布「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」文章後，有關他被四川警方帶走的消息2日在大陸法律圈流傳，引發輿論關注。

成都市公安局錦江分局當晚通報，指50歲的劉姓男子、34歲的巫姓男子涉嫌「誣告陷害罪」和「非法經營罪」被立案偵查，2人被採取了刑事強制措施，案件還在進一步偵查中。儘管警方僅公佈姓氏，但包含財新網在內多家陸媒指，這2人即為劉虎與巫英蛟。

濟南日報報業集團旗下新媒體平台「新黃河客戶端」3日發表評論文章稱，有輿論認為，劉虎被抓與他此前發表涉及四川蒲江縣的文章有關。

這篇評論指，鑒於案件正在進一步偵辦中，很多涉案細節警方不便披露可以理解，但劉虎的文章提及營商環境和政府信用問題是極為嚴肅的，既然此事已成公共事件，此刻要做的是保障公眾知情權；期待當地以公開公正態度處理此案。不過，這篇文章目前在該平台上已無法查找到。

無國界記者組織亞太辦事處倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）說，此案凸顯了大陸對獨立報導的環境已變得何等嚴苛且充滿敵意。任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。

劉虎是大陸知名調查記者，早年曾在多家媒體任職，曾於2013年在重慶家中被北京警方帶走，指涉嫌誹謗等罪，但在被羈押346天後獲檢方不起訴處分。此案過後劉虎轉型自媒體行業，多數文章涉及各地公權力機關。