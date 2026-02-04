快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

中國社科院發布6項考古新成果 琅琊台遺址也入列

聯合報／ 大陸中心／即時報導
河南新鄭市裴李崗石器時代遺址西部墓葬區M85出土的器物組合。（新華社）
河南新鄭市裴李崗石器時代遺址西部墓葬區M85出土的器物組合。（新華社）

大陸中國社會科學院4日在北京舉行考古學論壇，中國社科院發布「2025年中國考古新成果」，其中包含河北陽原縣新廟莊舊石器時代遺址、河南新鄭市裴李崗石器時代遺址、河北張家口市鄭家溝紅山文化遺址、新疆溫泉縣呼斯塔青銅時代遺址、山東青島市瑯琊戰國秦漢時期遺址、新疆吐魯番市巴達木東晉唐時期墓群6個項目入選。

據央視新聞客戶端4日報導，本次發布的第1項考古成果聚焦舊石器時代，在2022年到2025年持續發掘、研究，考古工作者在河北陽原縣新廟莊遺址，發現距今12萬年-1.3萬年間的古人類遺存，為探索華北現代人的起源與演化提供了系統材料。

另外，河南新鄭裴李崗遺址，則擁有舊石器和新石器時代雙重遺存，2025年考古隊新發現一處多室建築遺蹟，室內出土刻畫精細的人面獠牙陶塑，陶塑距今約8000-7500年，推測與當地先民精神信仰相關。

在新石器時代考古方面，則有河北張家口鄭家溝遺址，發現9座積石冢，其中面積最大的1號積石冢，出土玉豬龍等具有典型紅山文化特徵的器物。碳-14年代學測定，1號冢距今5300-4800年。此前考古表明，紅山文化核心區位於遼西地區，距今6500-5000年；鄭家溝遺址突破了紅山文化年代下限，為探尋紅山文化傳播和人群遷徙找到新線索。

至於新疆溫泉縣呼斯塔遺址，主體年代在公元前1600年左右，屬於青銅時代晚期。此前曾出土1把錫青銅材質的刀，是中國大陸所見最早的青銅製品之一。於2025年的考古工作中，確認存在2座隋唐時代墓葬，遺址文化內涵更加豐富。

在秦漢時期的考古項目中，山東青島琅琊台遺址，則經過持續6年多考古發掘，摸清山頂建築總面積約45,000平方公尺，實證文獻中秦始皇東巡和修築琅琊台的記載，集中展現出早期封建王朝的工程技術水準和國家治理能力。

在新疆吐魯番巴達木東墓群，年代屬於晉唐時期。2025年考古發掘的1座唐代墓葬，內部陳設彩繪木榻、木棺與木骨屏風，這一組合為唐墓中罕見的實物原型。木榻與《北齊校書圖》中所繪木榻極為相似，考古成果讓古畫場景照進現實。塔式結構的棺座，自下而上由弧形壸門、疊澀、方形壸門組成，彩繪12隻帶翼瑞獸，依據其外形，大致區分為翼馬、翼獅、翼虎等，線條流暢、畫工精湛、色彩艷麗，多件器物尚屬首次發現，再現唐代各民族交融共生的歷史。

河北張家口市鄭家溝紅山文化遺址1號積石冢出土的部分玉器。（新華社）
河北張家口市鄭家溝紅山文化遺址1號積石冢出土的部分玉器。（新華社）
新疆吐魯番市巴達木東晉唐時期墓地出土的陶俑。（新華社）
新疆吐魯番市巴達木東晉唐時期墓地出土的陶俑。（新華社）
中國社會科學院4日的「2025年中國考古新成果」入選項目代表在論壇上領獎。（新華社）
中國社會科學院4日的「2025年中國考古新成果」入選項目代表在論壇上領獎。（新華社）
河南新鄭市裴李崗石器時代遺址出土的陶塑。（新華社）
河南新鄭市裴李崗石器時代遺址出土的陶塑。（新華社）
山東青島市瑯琊台戰國秦漢時期遺址山頂建築基址出土的建築構件。（新華社）
山東青島市瑯琊台戰國秦漢時期遺址山頂建築基址出土的建築構件。（新華社）
河北陽原縣新廟莊舊石器時代遺址3號地點，發現的莫斯特技術風格石製品。（新華社）
河北陽原縣新廟莊舊石器時代遺址3號地點，發現的莫斯特技術風格石製品。（新華社）

考古 遺址
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

明代寶船 駛進北京大運河博物館

三星堆博物館 陸百強遺址榜首

十三行博物館「彼—此 2.0」特展即日起登場 體驗當一日考古學家

花蓮新城廳舍重建挖出4000年史前文化 啟動1年考古發掘

相關新聞

中國社科院發布6項考古新成果 琅琊台遺址也入列

大陸中國社會科學院4日在北京舉行考古學論壇，中國社科院發布「2025年中國考古新成果」，其中包含河北陽原縣新廟莊舊石器時...

陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

多名網友2日在社交平台曝光，稱陜西中醫藥大學附屬醫院婦二科在網陸平台直播做手術，畫面中直接出現女性患者隱私部位，經多名網...

堪比電騙園區… 湖北精神病院收編正常人騙保 還禁錮迫勞動

近期，湖北襄陽不少精神病院以「免費治療」的噱頭，將輕症者、老年人、甚至正常人收編進院，隨後通過虛構病情和診療項目，大肆套...

商家被罵到關店…網購娃娃菜中毒案大逆轉 竟是夫妻騙賠

浙江台州一對夫妻近日因全身出血被送進了醫院ICU（急重症病房），他們宣稱是吃了網購娃娃菜後全身多處出血，經過檢測娃娃菜老...

「馬比我輕鬆」紐時：火了的「哭哭馬」 不快樂的中國年輕人

一隻嘴巴縫反、神情委屈的毛絨公仔「哭哭馬」日前在社群平台暴紅，美媒報導指出，這款玩具的爆火絕非單純的獵奇，它象徵了中國年...

郭老師來了？ 南京博物院南唐陶俑圓臉微胖 又撞臉郭德綱

「郭老師去南京博物院了？」有遊客近日發帖稱，在南京博物院看到一件陶俑，外形酷似相聲演員郭德綱。「旁邊導遊也介紹說，這個人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。