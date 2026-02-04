中國社科院發布6項考古新成果 琅琊台遺址也入列

大陸中國社會科學院4日在北京舉行考古學論壇，中國社科院發布「2025年中國考古新成果」，其中包含河北陽原縣新廟莊舊石器時代遺址、河南新鄭市裴李崗石器時代遺址、河北張家口市鄭家溝紅山文化遺址、新疆溫泉縣呼斯塔青銅時代遺址、山東青島市瑯琊戰國秦漢時期遺址、新疆吐魯番市巴達木東晉唐時期墓群6個項目入選。

據央視新聞客戶端4日報導，本次發布的第1項考古成果聚焦舊石器時代，在2022年到2025年持續發掘、研究，考古工作者在河北陽原縣新廟莊遺址，發現距今12萬年-1.3萬年間的古人類遺存，為探索華北現代人的起源與演化提供了系統材料。

另外，河南新鄭裴李崗遺址，則擁有舊石器和新石器時代雙重遺存，2025年考古隊新發現一處多室建築遺蹟，室內出土刻畫精細的人面獠牙陶塑，陶塑距今約8000-7500年，推測與當地先民精神信仰相關。

在新石器時代考古方面，則有河北張家口鄭家溝遺址，發現9座積石冢，其中面積最大的1號積石冢，出土玉豬龍等具有典型紅山文化特徵的器物。碳-14年代學測定，1號冢距今5300-4800年。此前考古表明，紅山文化核心區位於遼西地區，距今6500-5000年；鄭家溝遺址突破了紅山文化年代下限，為探尋紅山文化傳播和人群遷徙找到新線索。

至於新疆溫泉縣呼斯塔遺址，主體年代在公元前1600年左右，屬於青銅時代晚期。此前曾出土1把錫青銅材質的刀，是中國大陸所見最早的青銅製品之一。於2025年的考古工作中，確認存在2座隋唐時代墓葬，遺址文化內涵更加豐富。

在秦漢時期的考古項目中，山東青島琅琊台遺址，則經過持續6年多考古發掘，摸清山頂建築總面積約45,000平方公尺，實證文獻中秦始皇東巡和修築琅琊台的記載，集中展現出早期封建王朝的工程技術水準和國家治理能力。