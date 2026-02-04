曾接管《炎黃春秋》 中國藝術研究院原院長連輯落馬

在卸任僅4個月的前內蒙古黨委書記孫紹騁官宣落馬5天後，中共中央紀委國家監委網站3日通報，中國藝術研究院原院長連輯涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查。連輯曾深耕內蒙古近30年，官至內蒙古自治區政府副主席。

70歲的連輯是內蒙古教師出身，後曾長期任職內蒙古，擔任呼倫貝爾市委書記、內蒙古自治區政府副主席，2011年9月調任甘肅省委常委、宣傳部部長，2016年後，曾擔任文化部旗下的中國藝術研究院院長、中國非物質文化遺產保護中心主任等職。

港媒星島日報指出，2016年，自由派文史雜誌《炎黃春秋》遭改組，引發風波。中國藝術研究院是《炎黃》掛靠的主管單位，時任院長的連輯奉命接管、整頓《炎黃》。

香港明報指出，連輯近年活躍於書法圈，一周前，「藝術之光——2026中國當代書畫名家迎春展」還公布了其參展作品的消息。

2026年至此，中共中央紀委國家監委已官宣9名中管幹部（通常為副部級以上）被查。