香港將修例發放牌照 准許寵物狗進入餐廳…違者恐受重罰

香港將准許不具危險性的寵物狗進入餐廳，但要經立法會修例，然後港府以配額牌照向餐廳發放，違反修訂後的條例者，將受重罰。

香港政府說，將在今年第一季向立法會提交修例建議，以推出容許狗隻進入的食肆（餐廳）牌照，預計今年中批出首批的五百至一千至名額，獲批餐廳會在入口處張貼獲認證的標示。

預計的修例中，會要求狗主人需以不超過一點五公尺長的牽引帶控制狗隻，「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」不得進入食肆，違例者可被判處一萬港元罰款，每日另加三百港元及監禁三個月。

預計牌照條件規定，狗隻不能使用餐廳的可重用餐具、不得上餐桌，狗主人及餐廳不得即場烹煮或準備狗糧，但可提供預先包裝的狗隻食物，或狗主人自備狗糧。不過牌照未有要求餐廳改裝或加設「狗隻專區」。

港府又提出，中籤餐廳須繳付一百四十港元修改牌照費用，基於安全考慮，牌照不接受火鍋店和烤肉店申請。如餐廳一年內違反牌照條件三次，港府會取消其容許狗隻進入的牌照，一年內不得再次申請，但一般不影響原有牌照。

港府發言人稱，首批餐廳只占全港餐廳3%，就算不喜歡狗的食客都有選擇，而政策首階段以小規模推展，希望讓社會逐步適應，並按日後需要調整。

香港立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣稱，措施首階段設下的名額是可取做法，飼養狗隻的市民可能會歡迎措施，但同時可能有市民對狗隻有敏感或感到擔心，因此要平衡不同人士意見，認同措施首階段應該推行得較小心。建議當局可以在措施實施約半年至9個月後檢討成效，再決定是否加大名額。

她又說，如果長遠要發展寵物經濟，當局可以全盤考慮，不僅放寬餐廳相關規定，亦可同時研究增設寵物設施及交通等配套，以片區模式發展寵物友善社區。