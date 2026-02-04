綿竹年畫節 1400人再現「迎春圖」

以「我們的年·世界的年——到綿竹過中國年」為主題，二○二六年第二十五屆綿竹年畫節將於二月十日（農曆臘月二十三）開幕。這場融合千年非遺底蘊與新潮年味的新春盛宴，將通過線下線上百餘場精彩活動，邀八方遊客共赴一場兼具文化厚度與歡樂氛圍的新年之約。

本屆年畫節著力構建覆蓋全域、貫穿新春的文旅矩陣。線下活動方面，二月四日至三月二十日將在北京的非物質文化遺產館舉辦「迎春——綿竹年畫的年俗與新韻」專題展，同步開設十二個非遺好物展位；二月十日開幕式當天，將發布年畫主題曲，一千四百餘名演職人員組成的三十二個方陣將進行特色巡遊，立體再現綿竹年畫《迎春圖》中「報春、遊春、打春」的經典場景。

年畫節期間，多元活動將點燃全域年味，包括龍獅巡遊走進安國裡、仟坤水街等夜經濟街區；綿竹公園、年畫村等地的遊園會推出打鐵花、民樂展演、民俗互動等沉浸式體驗；劍南老街持續推出「綿竹好物」集市，九場川劇惠民演出唱響老街戲台等等。

綿竹年畫是中國傳統四大年畫之一，也是大陸國家級非物質文化遺產。綿竹年畫節是當地以年畫為核心舉辦的民俗文化活動，從二○○二年至今已連續舉辦二十四屆，是四川省乃至大陸西南地區影響力最大、人氣最旺盛的民俗節日之一。