綿竹年畫節 1400人再現「迎春圖」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
綿竹年畫節巡遊表演中的福祿壽大型人偶。 本報四川傳真
綿竹年畫節巡遊表演中的福祿壽大型人偶。 本報四川傳真

以「我們的年·世界的年——到綿竹過中國年」為主題，二○二六年第二十五屆綿竹年畫節將於二月十日（農曆臘月二十三）開幕。這場融合千年非遺底蘊與新潮年味的新春盛宴，將通過線下線上百餘場精彩活動，邀八方遊客共赴一場兼具文化厚度與歡樂氛圍的新年之約。

本屆年畫節著力構建覆蓋全域、貫穿新春的文旅矩陣。線下活動方面，二月四日至三月二十日將在北京的非物質文化遺產館舉辦「迎春——綿竹年畫的年俗與新韻」專題展，同步開設十二個非遺好物展位；二月十日開幕式當天，將發布年畫主題曲，一千四百餘名演職人員組成的三十二個方陣將進行特色巡遊，立體再現綿竹年畫《迎春圖》中「報春、遊春、打春」的經典場景。

年畫節期間，多元活動將點燃全域年味，包括龍獅巡遊走進安國裡、仟坤水街等夜經濟街區；綿竹公園、年畫村等地的遊園會推出打鐵花、民樂展演、民俗互動等沉浸式體驗；劍南老街持續推出「綿竹好物」集市，九場川劇惠民演出唱響老街戲台等等。

綿竹年畫是中國傳統四大年畫之一，也是大陸國家級非物質文化遺產。綿竹年畫節是當地以年畫為核心舉辦的民俗文化活動，從二○○二年至今已連續舉辦二十四屆，是四川省乃至大陸西南地區影響力最大、人氣最旺盛的民俗節日之一。

遺產 老街 職人

延伸閱讀

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

竹縣推出年味市集「柑好過年」 行銷在地柑桔產業

台南佳里奇美日照成果揮毫添年味 他辭職照護雙親孝心感人

三芝區公所貼心便民 邀大師揮毫為家戶添年味

相關新聞

豪擲400萬買彩券！陸人「全槓龜」氣炸怒告彩券行 判決結果出爐

春節假期即將到來，不少民眾會在這時買刮刮樂和彩券。大陸日前發生一起民眾告彩券行的案件，起因是何某豪擲人民幣90萬（合約新...

陸十五五首個中央一號文件出爐 提出將農業建設成現代化大產業

大陸「十五五」首個中央一號文件全文發布，也是中共十八大以來第14個指導「三農」工作的中央一號文件，提及要將農業建設現代化...

明代寶船 駛進北京大運河博物館

兩艘明代寶船載著絢麗珍寶「駛」入大運河畔。「向海而行。中國南海西北陸坡海域深海考古特展」近日在北京大運河博物館開幕，三七...

綿竹年畫節 1400人再現「迎春圖」

以「我們的年·世界的年——到綿竹過中國年」為主題，二○二六年第二十五屆綿竹年畫節將於二月十日（農曆臘月二十三）開幕。這場...

香港將修例發放牌照 准許寵物狗進入餐廳…違者恐受重罰

香港將准許不具危險性的寵物狗進入餐廳，但要經立法會修例，然後港府以配額牌照向餐廳發放，違反修訂後的條例者，將受重罰。

台北國際書展「香港專區」 策進會：讓台港文化交流更緊密

2026台北國際書展3日開展，其中台港策進會主辦「在台灣閱讀香港」專區。策進會董事長賴秀如在開幕茶會致詞表示，展區精選6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。