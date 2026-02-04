明代寶船 駛進北京大運河博物館

兩艘明代寶船載著絢麗珍寶「駛」入大運河畔。「向海而行。中國南海西北陸坡海域深海考古特展」近日在北京大運河博物館開幕，三七七組件曾經沈睡在一千五百公尺深海的出水文物揭開面紗，再現明代中期海上絲綢之路的繁盛圖景。

近千平方米的展廳裡，三七七組件文物按照「發現沈船」、「走進沈船」、「揭祕沈船」三個部分，帶領觀眾開啟「時光寶盒」，探祕深海考古調查、文物提取與保護修復工作全過程。

一批琺華彩瓷器被放在展廳最顯眼的位置。一水兒的藍釉、孔雀綠繪滿瓶身，但各有各的特色，或鏤空、或貼金、或雕畫，還有古代匠人精心勾勒的層層浪花紋、應龍紋、牡丹紋……依然保持著約五百年前的模樣。「這批琺華彩瓷器非常罕見，非常精美。」中國（海南）南海博物館陳列部負責人鄭睿瑜說，「這些發現實證了明中期景德鎮琺華彩瓷器已經開始外銷，還為尋找窯址、厘清外銷瓷來源提供了實物資料。」

一批出水青花瓷器也格外吸引人。青花魚躍龍門應龍紋大盤，內腹部繪翼龍紋，鯉魚和翼龍周身飾如意雲、「壬」字形和海浪紋，內底雙圈內繪鯉魚躍龍門圖，兩組紋飾以海浪紋間隔。「還有一件『丙寅年造』款紅綠彩碗，宛如沈船的身分證，鑿實了沈船屬於明代正德時期，對研究南海貿易航線具有十分重大的價值和貢獻。」鄭睿瑜說。

此外，經過考古調查發現，兩艘沈船的目的地剛好相反。南海西北陸坡一號沈船滿載外銷的陶瓷器，二號沈船裝載了海外烏木原木。

鄭睿瑜說，這是首次同時發現中國古代出航和返航的海外貿易沈船，見證了海上絲綢之路的雙向交流。