台北國際書展「香港專區」 策進會：讓台港文化交流更緊密

2026台北國際書展3日開展，其中台港策進會主辦「在台灣閱讀香港」專區。策進會董事長賴秀如在開幕茶會致詞表示，展區精選60本具代表性的香港書籍，並辦理23場主題講座，期待透過書寫、閱讀與對話，讓台港文化交流更緊密。陸委會主委邱垂正則說，閱讀彼此的作品，正是促進台港理解、尋找文化共鳴的重要方式。

「在台灣閱讀香港」專區由策進會主辦、陸委會指導、季風帶書店承辦，3日下午的開幕茶會上，賴秀如表示，策進會長期致力於推動台港之間經貿、文化交流與合作，而文化交流是連結社會、深化理解最穩固、也最長遠的基石。面對當前快速變遷的時代，透過書寫、閱讀與對話，讓彼此的觀點被看見、被尊重，顯得格外重要。

賴秀如指出，現在台灣成為華文世界唯一享有百分之百出版自由、言論自由、新聞自由的國家，在國際書展裡展現香港作家的作品，代表我們的責任和傳承。這次活動作為策進會今年度推動的第一個大型文化交流活動，別具意義。

邱垂正應邀出席茶會，他致詞表示，台灣與香港都使用繁體中文書寫，有共通的語言習慣與文化脈絡，閱讀彼此的作品，正是促進台港理解、尋找文化共鳴的重要方式。近年來許多移居來台的香港朋友以文字、影像與藝術記錄台港生活經驗，相關作品在台灣被閱讀、被討論，也成為連結兩地的共同記憶，讓文化在流動與轉變之中，持續累積力量。

邱垂正強調，陸委會一向高度重視台港交流，特別是在文化、教育與青年層面的連結。文化是最溫柔、卻也是最深遠的力量，透過閱讀與對話，不僅能拉近彼此距離，也能在變動的時代中，持續守護自由、尊嚴與人文價值，讓民主社會的精神得以延續與深化。

策進會表示，本次「在台灣閱讀香港」專區展期自2月3日至2月8日，期間共舉辦23場主題講座，內容涵蓋文學、影像、視覺設計、城市記憶與跨境書寫等多元面向，呈現香港文化在流動與遷移中的豐富樣貌。