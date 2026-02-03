快訊

台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區 策進會：珍惜台灣100%出版自由

中央社／ 台北3日電
2026台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區3日下午舉辦開幕茶會，台港經濟文化合作策進會（策進會）董事長賴秀如致詞。中央社
台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區今天開幕。策進會董事長賴秀如表示，台灣是華語世界唯一享有100%言論、出版、新聞自由國家，專區展出香港作家作品，代表一份責任與傳承。

台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區由台港經濟文化合作策進會（策進會）主辦、季風帶文化承辦，今天下午在世貿一館展區舉辦開幕茶會。

賴秀如於致詞時說，香港專區在台北國際書展已經是一道非常美的風景，台灣現在是華語世界唯一享有100%言論、出版、新聞自由國家，「我們非常珍惜這樣的地位」；現場展出香港作家在台灣出版的作品，代表一份責任與傳承。

賴秀如提到，台港文化交流愈來愈深遠，有很多港人成為台灣新住民，融入台灣的生活，也有更新的創作，期待他們有更多的好作品；希望透過閱讀、書寫等文化交流，台港能夠有更緊密的連結。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正致詞時說，台港用繁體中文書寫，有共同語言、習慣與文化背景，加上閱讀彼此的作品，可促進台港理解、尋求文化共鳴；這不僅是一場書展活動，也是不同時代、不同背景讀者可以安心閱讀、自在對話、深入思考的平台。

邱垂正表示，期待香港專區讓台灣社會對於香港有更立體與深刻的理解，也讓在台港人與創作者在這裡被聽見、被尊重、被珍惜，持續累積台港之間的文化能量，為未來更長遠、更穩固的交流關係墊定基礎。

季風帶文化經理王蔚慈對中央社介紹，專區選書其中一本為香港作家周漢輝作品「地納於心」，這本書在台灣出版，內容寫的則是香港。周漢輝8日將到現場用粵語為讀者讀詩，期盼可以安撫近期香港宏福苑大火後的港人心靈。

她提到，這次專區選書以香港作家在台灣完成的作品為主，對他們來說，這有在異地寫家鄉的意義，也有「在異地寫異鄉」的感觸，家鄉好像變成了異鄉，這與香港近年較大的政經變動背景有關。

王蔚慈說，「在台灣閱讀香港」專區副標題叫做「流動的閱讀現場」，這樣取標的原因在於「閱讀」是流動的，不一定僅專注於出版書籍上，專區也透過講座談音樂、談城市、談建築，希望可以推進更多的台港交流。

