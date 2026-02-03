豪擲400萬買彩券！陸人「全槓龜」氣炸怒告彩券行 判決結果出爐

春節假期即將到來，不少民眾會在這時買刮刮樂和彩券。大陸日前發生一起民眾告彩券行的案件，起因是何某豪擲人民幣90萬（合約新台幣409萬）買彩券卻全部槓龜，他憤而將彩券行（陸稱彩票行）老闆張某和當地彩券管理中心告上法庭，要求賠償全部買彩券的金額及利息。

陸媒《新聞晨報》報導，近日，合肥市包河區法院審理該起合約糾紛案。彩券行經營者張某持有彩票代銷證。2023年9月，何某透過微信將要購買的彩票內容發送給張某，由張某在店內出票，並拍照回傳。

在收到「大額購彩風險告知」的情況下，何某多次填寫大額度預約通知單，前後一個月共購買彩票達人民幣90萬元，相關款項均由何某支付至張某銀行帳號。

何某主張，張某作為彩券管理中心的代銷人員，透過微信等線上方式進行宣傳、售券、收款、開獎等行為，明顯違法，要求確認雙方之間的購券契約無效，並要求張某以及彩券管理中心返還購彩款人民幣90萬元及利息。

法院經審理後認為，張某在網路上宣傳中獎彩券單號，是展示其他彩民中獎的事實，未必會導致看到的人就因此大量購買，按照何某提出的證據，也不足以證明其在購買彩券前有被刻意引導或誘導行為。

法院認為，何某具完全民事行為能力，應知購買彩券不等於一定會中獎。而且，張某提供的「大額購彩風險告知書」和「大額度預約通知單」，何某在購買彩券當天填寫。張某多次告知何某理性投注，買彩券需謹慎，但何某置之不理，不應在開獎後將未中獎的彩票認定為損失。

法院判決，駁回何某的訴請。並提醒購買彩票雖然可能帶來高額的回報，但是伴隨的風險也是巨大的。購買彩票時應保持理性謹慎，切勿大額盲目購買，造成不必要的損失。