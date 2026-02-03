陸十五五首個中央一號文件出爐 提出將農業建設成現代化大產業

大陸「十五五」首個中央一號文件全文發布，也是中共十八大以來第14個指導「三農」工作的中央一號文件，提及要將農業建設現代化大產業，包括促進AI與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機器人等應用場景；此外，也要多措並舉擴大鄉村消費，包括支持新能源汽車、智慧家電、綠色建材下鄉等。

一直以來，大陸官方發布的一號文件皆與農業政策有關。今年文件題為「中共中央 國務院關於錨定農業農村現代化 扎實推進鄉村全面振興的意見」，全文共六個部分：一是提升農業綜合生產能力和質量效益；二是實施常態化精準幫扶；三是積極促進農民穩定增收；四是因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設；五是強化體制機制創新；六是加強黨對「三農」工作的全面領導。

意見指出，要提升農業科技創新效能。統籌科技創新平台基地建設，加強農業關鍵核心技術攻關和科技成果高效轉化應用，培育壯大農業領域科技領軍企業。深入實施種業振興行動，加快選育和推廣突破性品種，推進生物育種產業化。加快高端智能、丘陵山區適用農機裝備研發應用，加強林草機械裝備研發推廣。

意見也表示，要支持鄉村消費擴容升級，提升消費設施和服務水平，培育豐收市集、非遺工坊、休閒露營等消費新業態新模式新場景。支持縣鄉村流通基礎設施建設更新，促進農村及偏遠地區商貿流通降本增效。

在城鄉要素流動上，意見稱，要科學有序推進農業轉移人口市民化，落實轉移支付、新增建設用地指標、基礎設施建設投資等與農業轉移人口市民化掛鉤政策，推行由常住地登記戶口提供基本公共服務制度。

值得注意的是，今年一號文件首次系統性部署實施「常態化」精準幫扶，明確把「常態化」幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，保持財政投入、金融支持、資源要素配置等方面政策總體穩定。

央視報導，中國農業大學副校長林萬龍表示，最大的不同就是「常態化」三個字。2020年之前叫攻堅期，2021年到2025年是叫過渡期，從2026年開始，明確提出來叫常態化幫扶，裡面的核心就是大穩定，小調整。總體來說，之前的措施是行之有效的，這些措施要穩定下來。當然也有一些具體政策舉措，它面臨進一步優化的問題，所以叫小調整。

在文明建設上，意見也提出要持續整治農村高額彩禮，加強省際毗鄰地區聯動治理。引導樹立正確的婚戀觀、生育觀、家庭觀，培育簡約文明的婚俗文化。