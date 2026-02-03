快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

被拒參加香港書展 香港出版社在台北書展期望被看見

中央社／ 台北3日電
今年台北書展中，由香港「艺鵠書店」主辦的攤位共有34個單位參加，展出120個書目。攤位主題為「嘈喧巴閉」，意思是希望每個人都有表達的意欲，能被聽見及會聆聽他人的聲音。中央社
今年台北書展中，由香港「艺鵠書店」主辦的攤位共有34個單位參加，展出120個書目。攤位主題為「嘈喧巴閉」，意思是希望每個人都有表達的意欲，能被聽見及會聆聽他人的聲音。中央社

香港獨立書店及出版社「界限書店」去年申請參加香港書展遭拒。店長Leanne表示，正舉行的台北書展成為書店「被看見的新地方」，希望在受打壓下做到「打破界限，跳出框框」，在夾縫中尋找生存空間。

界限書店曾於2023及2024年參加香港貿發局主辦的香港書展，但2025年的參展申請遭拒，貿發局未解釋原因。外界推測，這與該店在2024年香港書展中部分書籍被要求下架有關。

儘管今年已是連續第3年參加台北書展，界限書店店長Leanne接受中央社訪問時指出，在無法參加香港書展的情況下，台北書展成為重要的推廣平台，為書店提供更多曝光機會。為配合台北書展推廣，該店趕製完成「黃金時刻的重煉—一個驚恐媽媽的旅程」一書，記述一名患有驚恐症母親的治療歷程。

Leanne表示，2024年參加德國法蘭克福書展雖有助與海外業界交流，但存在文化語言差異。相較之下，台灣與香港均使用繁體中文，且在台北書展能直接賣書並接觸讀者，對推廣香港書籍大有幫助。她提到，2025年在台北書展認識了台灣發行商並展開合作，成功將香港書籍帶入台灣，部分作品頗受歡迎。

針對近年香港獨立書店及出版社面臨的經營干擾與打壓，Leanne認為，既然被打壓，倒不如主動出擊，在夾縫中尋找生存空間。

今年1月，多間香港獨立書店首度合辦「獨立書店推薦賞」，透過店員評選推薦具社會與文化意義的作品。Leanne表示，台灣擁有多樣化的書獎，能給予作者支持並有助向海外推廣；香港書獎較少，希望藉此獎項讓更多作品被看見。且作品獲獎後增加讀者的認識，銷量也提升。

除了自辦書獎，香港多間獨立書店已連續3年自行舉辦書展，讓被忽視的作品重現在讀者眼前。

另一家獨立出版社「藍藍的天」在2024年參加香港書展時，被要求下架5本書籍，包括資深媒體人區家麟的「最後的信仰」及已故前立法會議員邵家臻的「坐監情緒學」，理由為「敏感」及「有人投訴」。最終該社下架4本，保留區家麟的「亂流」。該出版社2025年的參展申請同樣被拒。

負責人伍自禎向中央社表示，未能參加香港書展感到可惜，失去了接觸新讀者的機會，而台北書展成為重要的推廣窗口。而「藍藍的天」已參加台北書展多年，台北書展把香港獨立出版業界凝聚起來，已是業界重要年度活動，也是將香港本土作品帶往台灣的管道。

伍自禎強調，在香港參展受阻並未打亂出版計劃，今年預計出版逾10本書，與往年相當。對於作品被指「敏感」，他直言，在不違法的前提下應有出版權利。

他表示，目前最大的挑戰並非「紅線」，而是寬闊的「灰色地帶」。相信在不犯法的前提下，社會需要衝擊與反思，才能有進步。

今年台北書展中，由香港「艺鵠書店」主辦的攤位共有34個單位參加，包括「藍藍的天」及「界限書店」等獨立出版社及書店，展出120個書目。攤位主題為「嘈喧巴閉」（意指聲音嘈雜、喧鬧不堪）。

「艺鵠書店」經理曾凱鈴解釋，「嘈」並非指吵耳，而是希望每個人都有表達的意欲，能被聽見及會聆聽他人的聲音。攤位以「城市脈搏」、「喁喁細語」、「掌聲鼓勵」等聲音類別為書籍分類。

界限書店去年被拒參加香港書展。界限書店店長Leanne表示，正舉行的台北書展成為書店「被看見的新地方」。為配合今年台北書展推廣，該店趕製完成「黃金時刻的重煉——一個驚恐媽媽的旅程」一書，即Leanne手持左邊的書。中央社
界限書店去年被拒參加香港書展。界限書店店長Leanne表示，正舉行的台北書展成為書店「被看見的新地方」。為配合今年台北書展推廣，該店趕製完成「黃金時刻的重煉——一個驚恐媽媽的旅程」一書，即Leanne手持左邊的書。中央社
香港獨立出版社藍藍的天負責人伍自禎表示，去年未能參加香港書展感到可惜，失去了接觸新讀者的機會，而台北書展成為重要的推廣窗口。中央社
香港獨立出版社藍藍的天負責人伍自禎表示，去年未能參加香港書展感到可惜，失去了接觸新讀者的機會，而台北書展成為重要的推廣窗口。中央社
香港多間香港獨立書店今年首度合辦「獨立書店推薦賞」，透過店員評選推薦具社會與文化意義的作品。部分得獎作品在台北書展中展出，包括「拾荒的人」。中央社
香港多間香港獨立書店今年首度合辦「獨立書店推薦賞」，透過店員評選推薦具社會與文化意義的作品。部分得獎作品在台北書展中展出，包括「拾荒的人」。中央社

香港多間香港獨立書店今年首度合辦「獨立書店推薦賞」，透過店員評選推薦具社會與文化意義的作品。部分得獎作品在台北書展中展出。中央社
香港多間香港獨立書店今年首度合辦「獨立書店推薦賞」，透過店員評選推薦具社會與文化意義的作品。部分得獎作品在台北書展中展出。中央社

香港 獨立書店 港獨

延伸閱讀

要求放寬聲音不斷…香港政府將容許消費者帶狗進餐館

港首訂5年規畫對接北京十五五 為港企尋找未被發掘的金礦

香港美商會73%會員看好港營商環境 92%跨國公司無意遷離

香港半山豪宅三角工人房 設計「腳都伸不直」、「慘過坐監」

相關新聞

豪擲400萬買彩券！陸人「全槓龜」氣炸怒告彩券行 判決結果出爐

春節假期即將到來，不少民眾會在這時買刮刮樂和彩券。大陸日前發生一起民眾告彩券行的案件，起因是何某豪擲人民幣90萬（合約新...

陸十五五首個中央一號文件出爐 提出將農業建設成現代化大產業

大陸「十五五」首個中央一號文件全文發布，也是中共十八大以來第14個指導「三農」工作的中央一號文件，提及要將農業建設現代化...

中在春節前鐵腕反詐 繼緬北明家11人 白家4重犯也處死

春節臨近，中國鐵腕展現反詐決心。繼緬北明家犯罪集團案11名罪犯日前被執行死刑後，新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院2日...

廣東女子買周生生金飾戴1天刮花 檢出含鐵、銀、鈀雜質

黃金價格近年來漲勢驚人，不少人跟風買進。近日，廣東清遠一名李姓女子向媒體投訴，她在知名金飾店「周生生」購買足金福袋掛墜，...

江蘇鹽城一興建中大橋突塌落 5人不幸死亡

據新華社報導，江蘇鹽城一座興建中的大橋2日傍晚突然垮塌，造成2死3失聯。央視新聞指出，鹽城相關部門3日中午通報，經市縣兩...

200元貝殼竟是保育物種「唐冠螺」 她買紀念品遭大陸海關帶進小房間

前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，上演驚魂記。她在社群...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。