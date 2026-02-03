被拒參加香港書展 香港出版社在台北書展期望被看見

香港獨立書店及出版社「界限書店」去年申請參加香港書展遭拒。店長Leanne表示，正舉行的台北書展成為書店「被看見的新地方」，希望在受打壓下做到「打破界限，跳出框框」，在夾縫中尋找生存空間。

界限書店曾於2023及2024年參加香港貿發局主辦的香港書展，但2025年的參展申請遭拒，貿發局未解釋原因。外界推測，這與該店在2024年香港書展中部分書籍被要求下架有關。

儘管今年已是連續第3年參加台北書展，界限書店店長Leanne接受中央社訪問時指出，在無法參加香港書展的情況下，台北書展成為重要的推廣平台，為書店提供更多曝光機會。為配合台北書展推廣，該店趕製完成「黃金時刻的重煉—一個驚恐媽媽的旅程」一書，記述一名患有驚恐症母親的治療歷程。

Leanne表示，2024年參加德國法蘭克福書展雖有助與海外業界交流，但存在文化語言差異。相較之下，台灣與香港均使用繁體中文，且在台北書展能直接賣書並接觸讀者，對推廣香港書籍大有幫助。她提到，2025年在台北書展認識了台灣發行商並展開合作，成功將香港書籍帶入台灣，部分作品頗受歡迎。

針對近年香港獨立書店及出版社面臨的經營干擾與打壓，Leanne認為，既然被打壓，倒不如主動出擊，在夾縫中尋找生存空間。

今年1月，多間香港獨立書店首度合辦「獨立書店推薦賞」，透過店員評選推薦具社會與文化意義的作品。Leanne表示，台灣擁有多樣化的書獎，能給予作者支持並有助向海外推廣；香港書獎較少，希望藉此獎項讓更多作品被看見。且作品獲獎後增加讀者的認識，銷量也提升。

除了自辦書獎，香港多間獨立書店已連續3年自行舉辦書展，讓被忽視的作品重現在讀者眼前。

另一家獨立出版社「藍藍的天」在2024年參加香港書展時，被要求下架5本書籍，包括資深媒體人區家麟的「最後的信仰」及已故前立法會議員邵家臻的「坐監情緒學」，理由為「敏感」及「有人投訴」。最終該社下架4本，保留區家麟的「亂流」。該出版社2025年的參展申請同樣被拒。

負責人伍自禎向中央社表示，未能參加香港書展感到可惜，失去了接觸新讀者的機會，而台北書展成為重要的推廣窗口。而「藍藍的天」已參加台北書展多年，台北書展把香港獨立出版業界凝聚起來，已是業界重要年度活動，也是將香港本土作品帶往台灣的管道。

伍自禎強調，在香港參展受阻並未打亂出版計劃，今年預計出版逾10本書，與往年相當。對於作品被指「敏感」，他直言，在不違法的前提下應有出版權利。

他表示，目前最大的挑戰並非「紅線」，而是寬闊的「灰色地帶」。相信在不犯法的前提下，社會需要衝擊與反思，才能有進步。

今年台北書展中，由香港「艺鵠書店」主辦的攤位共有34個單位參加，包括「藍藍的天」及「界限書店」等獨立出版社及書店，展出120個書目。攤位主題為「嘈喧巴閉」（意指聲音嘈雜、喧鬧不堪）。

「艺鵠書店」經理曾凱鈴解釋，「嘈」並非指吵耳，而是希望每個人都有表達的意欲，能被聽見及會聆聽他人的聲音。攤位以「城市脈搏」、「喁喁細語」、「掌聲鼓勵」等聲音類別為書籍分類。

