香港宏福苑大火完成85%理賠 金額逾20億元

中央社／ 香港3日電
香港大埔宏福苑火災現場。（中通社）
香港大埔宏福苑火災現場。（中通社）

造成168人死亡香港大埔宏福苑大火慘劇發生至今，已完成1032宗保險理賠，占全部理賠的85%，涉及金額港幣5.1億元（約新台幣20.4億元）。

法定機構保險業監管局今天公布，大火發生後，局方全力協調保險公司為受影響人士提供支援並監察理賠進度，至今有1032宗（占全部85%）已處理完畢，包括一般保險理賠和人壽保險理賠。

這場大火於2025年11月26日發生，宏福苑8幢大樓中有7幢起火燃燒，造成168人死亡，是香港近百年來的大型致命火災之一。

大火發生後，港府成立了援助基金並接受外界捐款，以資助受災住戶的生活支出等。根據民政及青年事務局的數字，宏福苑共有1700戶接受援助。

