德媒記者駐陸6年 認政權「穩如磐石」、陸人咬牙切齒也會坦然接受

德國明鏡週刊記者法里恩日前發表長篇文章，直指自己派駐中國6年後，得出的結論是「中共這個政權穩如磐石」。除歸功於鎮壓和宣傳，也因為這個體制滿足了許多中國人的物質和感情需求，包括愛國熱情，讓他們認為中國不比西方民主國家差，甚至略勝一籌。

德國之聲報導，明鏡週刊（Der Spiegel）日前刊載法里恩（Georg Fahrion）在結束6年駐中國記者生涯後，發表的這篇題為「這個政權穩如磐石」的文章，並作為封面故事。

法里恩的文章說，經過在中國的6年工作和生活後，他得出的結論是：「（中共）這個政權穩如磐石」。這當然也得益於鎮壓和宣傳，但這絕不是中國能保持穩定的全部原因。

他表示，一開始他曾猜想，中國民眾可被分成兩大類：「體制受益者」和把拳頭藏在口袋裡、滿腔怒火的「體制不滿者」。如今他已意識到，大多數中國人都是上述兩大類的綜合體。

法里恩認為，大多數中國人認為政治令人窒息，感覺壓力巨大。但與此同時，他們也深知這個體制所帶給他們的好處。對中國的某些發展，他們心存不滿，例如黨國對私人生活領域越來越多的干預等。在私人空間，確實常可聽到中國人發洩對政府、甚至最高領導人習近平的不滿和憤怒。

但他說，中共這個體制為許多中國民眾提供了想獲取的東西。不僅滿足了人們的物質需求，也滿足了感情需求。儘管他們仍覺得這樣的體制並不可愛，很多中國人卻充滿了愛國熱情。在外界看來，這個「人民共和國」簡直令人無法忍受，但許多中國人認為，他們的國家「至少不比西方民主國家更差，甚至要略勝一籌」。

法里恩提到，他對中國的整體印象是，中國人的大多數更傾向於看到機會和成就。至於體制的弊端，中國人的態度如同德國人看待火車晚點：恨得咬牙切齒，但最終也會坦然接受，畢竟你什麼都改變不了。