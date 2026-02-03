快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

聽新聞
0:00 / 0:00

德媒記者駐陸6年 認政權「穩如磐石」、陸人咬牙切齒也會坦然接受

中央社／ 台北3日電
記者媒體示意圖。（Ingimage）
記者媒體示意圖。（Ingimage）

德國明鏡週刊記者法里恩日前發表長篇文章，直指自己派駐中國6年後，得出的結論是「中共這個政權穩如磐石」。除歸功於鎮壓和宣傳，也因為這個體制滿足了許多中國人的物質和感情需求，包括愛國熱情，讓他們認為中國不比西方民主國家差，甚至略勝一籌。

德國之聲報導，明鏡週刊（Der Spiegel）日前刊載法里恩（Georg Fahrion）在結束6年駐中國記者生涯後，發表的這篇題為「這個政權穩如磐石」的文章，並作為封面故事。

法里恩的文章說，經過在中國的6年工作和生活後，他得出的結論是：「（中共）這個政權穩如磐石」。這當然也得益於鎮壓和宣傳，但這絕不是中國能保持穩定的全部原因。

他表示，一開始他曾猜想，中國民眾可被分成兩大類：「體制受益者」和把拳頭藏在口袋裡、滿腔怒火的「體制不滿者」。如今他已意識到，大多數中國人都是上述兩大類的綜合體。

法里恩認為，大多數中國人認為政治令人窒息，感覺壓力巨大。但與此同時，他們也深知這個體制所帶給他們的好處。對中國的某些發展，他們心存不滿，例如黨國對私人生活領域越來越多的干預等。在私人空間，確實常可聽到中國人發洩對政府、甚至最高領導人習近平的不滿和憤怒。

但他說，中共這個體制為許多中國民眾提供了想獲取的東西。不僅滿足了人們的物質需求，也滿足了感情需求。儘管他們仍覺得這樣的體制並不可愛，很多中國人卻充滿了愛國熱情。在外界看來，這個「人民共和國」簡直令人無法忍受，但許多中國人認為，他們的國家「至少不比西方民主國家更差，甚至要略勝一籌」。

法里恩提到，他對中國的整體印象是，中國人的大多數更傾向於看到機會和成就。至於體制的弊端，中國人的態度如同德國人看待火車晚點：恨得咬牙切齒，但最終也會坦然接受，畢竟你什麼都改變不了。

中國人 中共

延伸閱讀

軍報連3日批張又俠：清除攔路虎 港媒：「父子上將」皆悲劇

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

數位鐵幕內的伊朗：國家資訊網路NIN如何織成社會牢籠？

美擬複製委內瑞拉模式 年底前找內應推翻古巴政權

相關新聞

中在春節前鐵腕反詐 繼緬北明家11人 白家4重犯也處死

春節臨近，中國鐵腕展現反詐決心。繼緬北明家犯罪集團案11名罪犯日前被執行死刑後，新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院2日...

廣東女子買周生生金飾戴1天刮花 檢出含鐵、銀、鈀雜質

黃金價格近年來漲勢驚人，不少人跟風買進。近日，廣東清遠一名李姓女子向媒體投訴，她在知名金飾店「周生生」購買足金福袋掛墜，...

江蘇鹽城一興建中大橋突塌落 5人不幸死亡

據新華社報導，江蘇鹽城一座興建中的大橋2日傍晚突然垮塌，造成2死3失聯。央視新聞指出，鹽城相關部門3日中午通報，經市縣兩...

200元貝殼竟是保育物種「唐冠螺」 她買紀念品遭大陸海關帶進小房間

前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，上演驚魂記。她在社群...

德媒記者駐陸6年 認政權「穩如磐石」、陸人咬牙切齒也會坦然接受

德國明鏡週刊記者法里恩日前發表長篇文章，直指自己派駐中國6年後，得出的結論是「中共這個政權穩如磐石」。除歸功於鎮壓和宣傳...

黑龍江養老院火災釀5死4傷 曾因消防安全問題遭罰

中國黑龍江省齊齊哈爾市一處養老院2日下午發生火災，事故造成5人遇難，4人受傷送醫。火災具體原因正在進一步調查中。該養老院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。