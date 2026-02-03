快訊

黑龍江養老院火災釀5死4傷 曾因消防安全問題遭罰

中央社／ 台北3日電
黑龍江省齊齊哈爾市一處養老院2日下午發生火災，事故造成5人遇難，4人受傷送醫。火災具體原因正在進一步調查中。該養老院2023年曾因消防安全問題被罰款。火災示意圖。圖／AI生成
中國黑龍江省齊齊哈爾市一處養老院2日下午發生火災，事故造成5人遇難，4人受傷送醫。火災具體原因正在進一步調查中。該養老院2023年曾因消防安全問題被罰款。

央視新聞報導，3日齊齊哈爾市建華區人民政府發布通報稱，2月2日下午3時許，齊齊哈爾市建華區「芳華頤養」養老院發生火災，消防、應急、衛健等部門迅速趕赴現場開展救援。下午3時19分，現場明火被撲滅。事故造成5人遇難。事故原因調查等工作正在進行中。

據新京報報導，附近1名商戶表示，火災發生的2日下午，他在現場看到有濃煙冒出，隨後多輛消防車趕到現場，有老人被救護車轉運送醫。

公開資料顯示，芳華頤養養老院成立於2019年，業務範圍涵蓋招收自理老人、半自理老人、完全不能自理老人，為老年人提供生活照料、醫療康復護理、精神慰藉、文化娛樂等服務。

此外，該養老院曾因消防安全問題被處罰。2023年8月，當地消防救援部門在監督檢查中發現，該養老院東北部疏散樓梯間內設置電梯、北部室外樓梯處放置空調外機，均構成占用疏散通道的違法行為，建華區消防救援大隊據此對其處以人民幣5100元（約新台幣2.1萬元）罰款。

養老院 火災 黑龍江

相關新聞

中在春節前鐵腕反詐 繼緬北明家11人 白家4重犯也處死

春節臨近，中國鐵腕展現反詐決心。繼緬北明家犯罪集團案11名罪犯日前被執行死刑後，新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院2日...

廣東女子買周生生金飾戴1天刮花 檢出含鐵、銀、鈀雜質

黃金價格近年來漲勢驚人，不少人跟風買進。近日，廣東清遠一名李姓女子向媒體投訴，她在知名金飾店「周生生」購買足金福袋掛墜，...

江蘇鹽城一興建中大橋突塌落 5人不幸死亡

據新華社報導，江蘇鹽城一座興建中的大橋2日傍晚突然垮塌，造成2死3失聯。央視新聞指出，鹽城相關部門3日中午通報，經市縣兩...

200元貝殼竟是保育物種「唐冠螺」 她買紀念品遭大陸海關帶進小房間

前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，上演驚魂記。她在社群...

黑龍江養老院火災釀5死4傷 曾因消防安全問題遭罰

中國黑龍江省齊齊哈爾市一處養老院2日下午發生火災，事故造成5人遇難，4人受傷送醫。火災具體原因正在進一步調查中。該養老院...

丫丫自美返中2年胖20公斤 「判若兩熊」 網：愛人如養花

旅美大熊貓「丫丫」回到中國已經兩年，近況引發關注。據最新視頻顯示，牠從「皮包骨」蛻變為「珠圓玉潤」的炸毛團子，被網友稱為...

