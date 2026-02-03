陸生請人代考托福 香港法院判刑3個月

香港嶺南大學一名中國大陸學生因為找人代考托福測驗（TOEFL），加上沒有真誠悔意，昨天被法院判刑3個月；法官判刑時還批評被告把犯罪的責任推給中國社會的價值觀。

綜合本地媒體的報導，被告為黃鑫怡，在嶺大修讀公共管理及智慧管治社會科學學士，前年（2024年）畢業，而她畢業前按照校方規定，取得托福測驗87分或以上。

嶺大於2024年5月收到被告的托福測驗表，後來發現有問題，被告其後被捕，供稱找人在柬埔寨代考托福測驗並支付了300美元。

據報導，當時同案的還有另外一名陸生，名叫賈鵬，他承認在馬來西亞請人代考托福測驗，此前已被法院判刑3個月。

屯門裁判法院昨天就黃鑫怡的案件進行宣判，裁判官看過感化官的報告後表示，女生的悔意流於表面，且有根深蒂固的價值觀問題；法官又說，不能接受任何人以欺騙所得的資格來求職或升學，這等同「洗黑錢」般「洗學歷」。

報導表示，辯方聲稱被告在中國大陸長大，價值觀或受到環境影響，但裁判官提醒辯方，被告的價值觀不能代表中國大陸，中國大陸也有用功的學生。

裁判官又說，被告的行為比抄襲文章更嚴重，且由於本地欺騙學校的個案與日俱增，刑罰需具阻嚇性，以4個半月為量刑起點，在「認罪扣減」後判她入獄3個月。