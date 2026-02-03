快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

陸生請人代考托福 香港法院判刑3個月

中央社／ 香港3日電

香港嶺南大學一名中國大陸學生因為找人代考托福測驗（TOEFL），加上沒有真誠悔意，昨天被法院判刑3個月；法官判刑時還批評被告把犯罪的責任推給中國社會的價值觀

綜合本地媒體的報導，被告為黃鑫怡，在嶺大修讀公共管理及智慧管治社會科學學士，前年（2024年）畢業，而她畢業前按照校方規定，取得托福測驗87分或以上。

嶺大於2024年5月收到被告的托福測驗表，後來發現有問題，被告其後被捕，供稱找人在柬埔寨代考托福測驗並支付了300美元。

據報導，當時同案的還有另外一名陸生，名叫賈鵬，他承認在馬來西亞請人代考托福測驗，此前已被法院判刑3個月。

屯門裁判法院昨天就黃鑫怡的案件進行宣判，裁判官看過感化官的報告後表示，女生的悔意流於表面，且有根深蒂固的價值觀問題；法官又說，不能接受任何人以欺騙所得的資格來求職或升學，這等同「洗黑錢」般「洗學歷」。

報導表示，辯方聲稱被告在中國大陸長大，價值觀或受到環境影響，但裁判官提醒辯方，被告的價值觀不能代表中國大陸，中國大陸也有用功的學生。

裁判官又說，被告的行為比抄襲文章更嚴重，且由於本地欺騙學校的個案與日俱增，刑罰需具阻嚇性，以4個半月為量刑起點，在「認罪扣減」後判她入獄3個月。

價值觀 裁判

延伸閱讀

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

港穩定幣牌照 3月發出

大陸推動AI科企上市 香港IPO出現史上最繁忙年初

快筆記！追星鄧紫棋地點曝光 成大巨蛋香港第一人

相關新聞

江蘇鹽城一興建中大橋突塌落 5人不幸死亡

據新華社報導，江蘇鹽城一座興建中的大橋2日傍晚突然垮塌，造成2死3失聯。央視新聞指出，鹽城相關部門3日中午通報，經市縣兩...

200元貝殼竟是保育物種「唐冠螺」 她買紀念品遭大陸海關帶進小房間

前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，上演驚魂記。她在社群...

陸首例！用戶與AI聊成人內容 開發者被判4年引各方爭論

近期大陸首例AI涉色情案件引發熱議，Alien Chat App因大量用戶與AI「聊色」，法院裁定平台未有效監管演算法，促使淫穢訊息生成，開發者一審被判4年徒刑，日前剛結束二審，尚未宣判。此判例被視作劃定了在中國大陸人工智慧生成成人內容的法律紅線，但有網友批評「只許州官放火，不許百姓點燈」。AI如何在成人題材與法律框架間平衡，繼續提供情感陪伴？

先賢治水 「什邡李冰」短片首期殺青

「澤千秋冰心可鑒，惠萬代蜀守流芳。」歷經數日緊鑼密鼓的拍攝，近日，系列短片「什邡李冰」第一期在四川德陽什邡市順利殺青。這...

大掃除後高燒17天…陸6歲女童「腦部20個洞」險喪命 醫揭恐怖元兇

年近春節，不少人開始返鄉大掃除，未料河南一名6歲女童竟因大掃除差點沒命。原因是她隨家人回久無人居的老家打掃，之後竟然連續高燒17天，腦部驚現20多個坑

反腐再下一城…前大陸司法部長唐一軍收賄6.22億元 被判無期徒刑

福建省廈門市中級人民法院今天一審宣判，前中國司法部長唐一軍在2006至2022年任官期間，被查出非法收受人民幣1.37億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。