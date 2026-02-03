200元貝殼竟是保育物種「唐冠螺」 她買紀念品遭大陸海關帶進小房間

前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，上演驚魂記。她在社群說，在山東青島海邊攤位看到外型特殊貝殼，認為具紀念收藏價值，購入帶回，搭機離境時，海關人員檢查行李，認定該貝殼疑似中國保育物種「唐冠螺」，隨即將她帶入小房間查驗。海關人員告知若確認保育物種，可能面臨銷毀或需支付1500元人民幣送驗，讓她陷入兩難，所幸溝通後，她將貝殼交導遊處理未帶離境，才化解危機。

她說，並非所有貝殼都禁止攜帶，關鍵在於是否屬於保育物種，這次只是「很幸運地買到疑似保育類」，成了難得的旅遊插曲。提醒國人海外購物時務必提高警覺，避免因不熟悉各國保育規範而誤觸法網。她表示，熱衷國外購物，曾在日本購買腸胃藥價格約台灣一半，也曾入手美國名牌精品，甚至在張家界選購銀飾，沒想到這次花費最少紀念品，反而成為旅途波折。

唐冠螺在中國被列為國家二級保育類物種，保護等級與象牙、部分珍稀野生動物相近，一旦違規攜帶，恐涉及行政甚至刑事責任。嘉義大學水生生物科學系副教授朱建宏說，唐冠螺中國列為保育貝類，台灣未列入保育，唐冠螺因繁殖速度慢，具觀賞食用價值，長期遭過度捕捉，族群數量減少。

朱建宏表示，國際重視保育，唐冠螺棲息水質清澈、珊瑚礁生態海域，在台灣澎湖、綠島等離島海域可發現其蹤跡。唐冠螺對維持珊瑚礁海洋生態平衡具有關鍵角色。國際間對野生動植物與天然產物管制日益嚴格，各國規範差異大。民眾出國購買物品，務必確認來源合法備妥證明文件，否則不僅可能遭海關扣留，還可能面臨法律責任。