快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

200元貝殼竟是保育物種「唐冠螺」 她買紀念品遭大陸海關帶進小房間

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，疑似中國保育物種「唐冠螺」，隨即將她帶入小房間查驗。上演驚魂記。圖／林雪峰提供
前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，疑似中國保育物種「唐冠螺」，隨即將她帶入小房間查驗。上演驚魂記。圖／林雪峰提供

嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，上演驚魂記。她在社群說，在山東青島海邊攤位看到外型特殊貝殼，認為具紀念收藏價值，購入帶回，搭機離境時，海關人員檢查行李，認定該貝殼疑似中國保育物種「唐冠螺」，隨即將她帶入小房間查驗。海關人員告知若確認保育物種，可能面臨銷毀或需支付1500元人民幣送驗，讓她陷入兩難，所幸溝通後，她將貝殼交導遊處理未帶離境，才化解危機。

她說，並非所有貝殼都禁止攜帶，關鍵在於是否屬於保育物種，這次只是「很幸運地買到疑似保育類」，成了難得的旅遊插曲。提醒國人海外購物時務必提高警覺，避免因不熟悉各國保育規範而誤觸法網。她表示，熱衷國外購物，曾在日本購買腸胃藥價格約台灣一半，也曾入手美國名牌精品，甚至在張家界選購銀飾，沒想到這次花費最少紀念品，反而成為旅途波折。

唐冠螺在中國被列為國家二級保育類物種，保護等級與象牙、部分珍稀野生動物相近，一旦違規攜帶，恐涉及行政甚至刑事責任。嘉義大學水生生物科學系副教授朱建宏說，唐冠螺中國列為保育貝類，台灣未列入保育，唐冠螺因繁殖速度慢，具觀賞食用價值，長期遭過度捕捉，族群數量減少。

朱建宏表示，國際重視保育，唐冠螺棲息水質清澈、珊瑚礁生態海域，在台灣澎湖、綠島等離島海域可發現其蹤跡。唐冠螺對維持珊瑚礁海洋生態平衡具有關鍵角色。國際間對野生動植物與天然產物管制日益嚴格，各國規範差異大。民眾出國購買物品，務必確認來源合法備妥證明文件，否則不僅可能遭海關扣留，還可能面臨法律責任。

珊瑚礁 海關 嘉義

延伸閱讀

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

漏稅被查獲 抵稅資格撤銷

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

親友行李掛她名下出事了！因「這一玩具」遭海關攔下 網急勸：別太好心

相關新聞

200元貝殼竟是保育物種「唐冠螺」 她買紀念品遭大陸海關帶進小房間

前嘉義縣立委翁重鈞特助林雪峰日前赴中國旅遊，返程時因1個價值人民幣50元、約台幣200多元購入貝殼，上演驚魂記。她在社群...

陸首例！用戶與AI聊成人內容 開發者被判4年引各方爭論

近期大陸首例AI涉色情案件引發熱議，Alien Chat App因大量用戶與AI「聊色」，法院裁定平台未有效監管演算法，促使淫穢訊息生成，開發者一審被判4年徒刑，日前剛結束二審，尚未宣判。此判例被視作劃定了在中國大陸人工智慧生成成人內容的法律紅線，但有網友批評「只許州官放火，不許百姓點燈」。AI如何在成人題材與法律框架間平衡，繼續提供情感陪伴？

先賢治水 「什邡李冰」短片首期殺青

「澤千秋冰心可鑒，惠萬代蜀守流芳。」歷經數日緊鑼密鼓的拍攝，近日，系列短片「什邡李冰」第一期在四川德陽什邡市順利殺青。這...

大掃除後高燒17天…陸6歲女童「腦部20個洞」險喪命 醫揭恐怖元兇

年近春節，不少人開始返鄉大掃除，未料河南一名6歲女童竟因大掃除差點沒命。原因是她隨家人回久無人居的老家打掃，之後竟然連續高燒17天，腦部驚現20多個坑

反腐再下一城…前大陸司法部長唐一軍收賄6.22億元 被判無期徒刑

福建省廈門市中級人民法院今天一審宣判，前中國司法部長唐一軍在2006至2022年任官期間，被查出非法收受人民幣1.37億...

疑揭露縣委書記不良行徑 前中國大陸調查記者劉虎失聯

曾是中國知名調查記者的劉虎，疑因日前發表一篇揭露四川省成都市蒲江縣委書記蒲發友的文章，陷入失聯，疑似被警方帶走。而文章的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。