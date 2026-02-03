快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

先賢治水 「什邡李冰」短片首期殺青

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「什邡李冰」拍攝現場。圖／本報德陽傳真
「什邡李冰」拍攝現場。圖／本報德陽傳真

「澤千秋冰心可鑒，惠萬代蜀守流芳。」歷經數日緊鑼密鼓的拍攝，近日，系列短片「什邡李冰」第一期在四川德陽什邡市順利殺青。這部聚焦先賢治水功績的作品，將以光影之力，讓李冰與什邡的深厚羈絆走向更廣闊的舞台。

作為秦蜀郡太守，李冰的治水傳奇不止於都江堰。晚年的他移師什邡，以「導洛通山」為己任，採用「火燒水擊」的原始卻精妙之法，開鑿高景關瀑口，修建朱李火堰。「蜀中廣記」卷九有載：「治（什邡）北六十裡高景關，關外即章洛山，亦曰章山，又曰洛通山」。正是這一壯舉，讓數條江河得以疏浚，川西平原告別水患，大片土地獲享灌溉之利，也為什邡留下了代代相傳的治水遺產與文化根脈。

「什邡李冰」以李冰晚年在什邡治水為主線，深度挖掘其治水功績、衍生的川主信仰及留存於什邡的珍貴遺產。為還原歷史場景、凸顯地域特色，劇組全程在什邡實地取景，將石亭江高景關、朱李火堰、李冰陵園及葬所、川主廟等標誌性景觀融入劇情，為整部短片鋪就紀實性底色。當地文史專家、學者親臨現場，娓娓講述李冰晚年治水的艱辛歷程與病逝什邡的感人故事，讓歷史細節與文化底蘊在鏡頭下生動流淌。

據悉，這部融合歷史紀實與藝術創作的系列短片，第一期視頻將於春節前在微信公眾號視頻、抖音、小紅書等平台首發。

治水 遺產 微信

延伸閱讀

府院黨發言人都看什麼書？科技、治水、「獵人」漫畫都入列

曾跪求宋楚瑜爭取治水補助 宜蘭前蘇澳鎮長李坤山辭世享壽87歲

台灣兒少影視再創巔峰！短片「你吹Do，我吹Si」入圍柏林影展

影／韓國綜藝節目「生存王2」嘉義殺青 金鍾國：吃美食刷卡找不到店

相關新聞

先賢治水 「什邡李冰」短片首期殺青

「澤千秋冰心可鑒，惠萬代蜀守流芳。」歷經數日緊鑼密鼓的拍攝，近日，系列短片「什邡李冰」第一期在四川德陽什邡市順利殺青。這...

大掃除後高燒17天…陸6歲女童「腦部20個洞」險喪命 醫揭恐怖元兇

年近春節，不少人開始返鄉大掃除，未料河南一名6歲女童竟因大掃除差點沒命。原因是她隨家人回久無人居的老家打掃，之後竟然連續高燒17天，腦部驚現20多個坑

反腐再下一城…前大陸司法部長唐一軍收賄6.22億元 被判無期徒刑

福建省廈門市中級人民法院今天一審宣判，前中國司法部長唐一軍在2006至2022年任官期間，被查出非法收受人民幣1.37億...

疑揭露縣委書記不良行徑 前中國大陸調查記者劉虎失聯

曾是中國知名調查記者的劉虎，疑因日前發表一篇揭露四川省成都市蒲江縣委書記蒲發友的文章，陷入失聯，疑似被警方帶走。而文章的...

曾貓步逼真 小鵬機器人線下首秀卻摔趴 董座2句話回應

中國人形機器人近日接連成為輿論焦點，一邊是小鵬汽車旗下人形機器人IRON線下首秀意外摔倒引發熱議，另一邊則是宇樹科技人形...

「明制漢服」成新年戰袍爆款 搜索量增10倍還一衣難求

馬年春節將至，愈來愈多人開始選購新年「戰袍」。明制漢服憑藉其形制端莊大氣有儀式感、適配多場景的特點，成為年輕人春節穿搭「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。