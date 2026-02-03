先賢治水 「什邡李冰」短片首期殺青

「澤千秋冰心可鑒，惠萬代蜀守流芳。」歷經數日緊鑼密鼓的拍攝，近日，系列短片「什邡李冰」第一期在四川德陽什邡市順利殺青。這部聚焦先賢治水功績的作品，將以光影之力，讓李冰與什邡的深厚羈絆走向更廣闊的舞台。

作為秦蜀郡太守，李冰的治水傳奇不止於都江堰。晚年的他移師什邡，以「導洛通山」為己任，採用「火燒水擊」的原始卻精妙之法，開鑿高景關瀑口，修建朱李火堰。「蜀中廣記」卷九有載：「治（什邡）北六十裡高景關，關外即章洛山，亦曰章山，又曰洛通山」。正是這一壯舉，讓數條江河得以疏浚，川西平原告別水患，大片土地獲享灌溉之利，也為什邡留下了代代相傳的治水遺產與文化根脈。

「什邡李冰」以李冰晚年在什邡治水為主線，深度挖掘其治水功績、衍生的川主信仰及留存於什邡的珍貴遺產。為還原歷史場景、凸顯地域特色，劇組全程在什邡實地取景，將石亭江高景關、朱李火堰、李冰陵園及葬所、川主廟等標誌性景觀融入劇情，為整部短片鋪就紀實性底色。當地文史專家、學者親臨現場，娓娓講述李冰晚年治水的艱辛歷程與病逝什邡的感人故事，讓歷史細節與文化底蘊在鏡頭下生動流淌。

據悉，這部融合歷史紀實與藝術創作的系列短片，第一期視頻將於春節前在微信公眾號視頻、抖音、小紅書等平台首發。