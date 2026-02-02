大掃除後高燒17天…陸6歲女童「腦部20個洞」險喪命 醫揭恐怖元兇

快訊

香港01／ 撰文／許靖雯
照片顯示，女童腦出現20多個坑洞，看起來相當嚇人。（紅星新聞）
年近春節，不少人開始返鄉大掃除，未料河南一名6歲女童竟因大掃除差點沒命。原因是她隨家人回久無人居的老家打掃，之後竟然連續高燒17天，腦部驚現20多個坑洞，送醫檢查才知是真菌嚴重侵蝕腦部。

醫生解釋，這真菌是煙麴黴，推測女童是和家人一起大掃除老房子時，不慎吸入帶有黴菌的粉塵，遂被感染。

女童腦部20多個大小不一的空洞

《紅星新聞》報導，鄭州一名女童1月中隨家人回老家打掃，沒想到大掃除後，她開始發燒，到第17天仍然沒退燒。隨後，家人帶著女童前往鄭州大學第一附屬醫院就醫，醫生對女童腦部掃描後，發現竟然有20多個大小不一的坑洞，宛若被老鼠啃過。

醫生見此，忍不住驚呼「如果不是第一時間治療，腦袋就完全壞掉了！」

隨後，鄭州鄭大一附院兒童重症監護室副主任醫師霍玉峰解釋，女童感染的是煙麴黴，是一種常見於潮濕、黴變環境中的真菌，可生長在土壤、空氣、污染的食品、霉腐物等物體上，容易入侵到人體器官如肺部，若長時間未治療具有致命性。

醫生揭元凶 大掃除釀禍

醫生詢問親屬後推測，女童大概率是在大掃除時吸入大量粉塵，黴菌孢子經呼吸道進入體內，再加兒童免疫系統脆弱，黴菌易侵入血液攻擊腦部。幸虧經過急救，女童已無大礙。

據了解，煙麴黴特別容易滋生於長期潮濕、通風不良的老舊房屋。清掃時揚起的粉塵，往往含有大量黴菌孢子，極易被人體吸入，對免疫系統尚未成熟的兒童及免疫力較低者風險更高。因此，小朋友和老年人盡量不要參與打掃老屋。

因此，打掃人員清理長期無人居住的房屋時，建議配戴口罩、手套和長袖長褲，過程中避免用掃帚掀起粉塵，可用濕布或吸塵器，發現黴菌可用除黴清潔劑處理，或者直接更換。

安徽4歲女童生紅疹就醫確診梅毒 揭祖母「用嘴餵食」間接傳染

男生露營後手掌驚現紅斑！問AI答「小心是梅毒」 醫生驗出驚人答案

文章授權轉載自《香港01》

