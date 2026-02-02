港警3周內掃蕩詐騙洗錢 拘捕682人、涉款近25億元
香港警方過去3週執行一項打擊詐騙及洗黑錢的行動，共拘捕682人，他們涉及580宗電話和網路詐騙，款項高達港幣6.2億元（約新台幣24.8億元）。
警方今天公布，這項在全港執行的大規模行動，涉及詐騙、科技罪案及洗黑錢，共拘捕了682人，其中11人同屬一個網路情感詐騙和洗黑錢集團。
據公布，這個網路情感詐騙集團行騙了314人，涉案金額為4400萬元（新台幣1.76億元）；他們在工廈租用房間犯案，在不同交友程式利用虛假年輕女子頭像進行詐騙。
香港的電話及網路詐騙案件數近幾年持續上升，已成為本地最普遍的罪行。
2025年10月香港警方曾表示，2019年起，本地各類騙案持續上升；2025年1至9月，本地各類詐騙案有3萬2142宗，涉案金額56.4億元，期間警方共拘捕4552人。
