疑揭露縣委書記不良行徑 前中國大陸調查記者劉虎失聯

中央社／ 台北2日電
圖為中國調查記者劉虎2015年站在北京的拘留所前。(美聯社)
曾是中國知名調查記者的劉虎，疑因日前發表一篇揭露四川省成都市蒲江縣委書記蒲發友的文章，陷入失聯，疑似被警方帶走。而文章的另一名撰稿人、中國自媒體人巫英蛟則於1日在河北邯鄲，被四川警方跨省帶走，引起中國律師界關注。

新加坡聯合早報報導，目前均為自媒體人的劉虎與巫英蛟，日前在中國網路平臺發表「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」的文章，引起注意。

根據報導及中國網路訊息，中國律師張新年今天透過微博發文表示，巫英蛟1日晚上在河北邯鄲被四川警方帶走，具體原因和情況不詳。而劉虎目前也聯繫不上，處於失聯狀態。

曾為劉虎辯護的北京澤博律師事務所主任周澤則表示，他的微信朋友圈，都在說劉虎「被成都公安經偵帶走」的事，可見劉虎影響力之大。

至於劉、巫二人合撰的「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」一文，目前顯示為「作者刪除」，二人被帶走及失聯的情況是否與這篇文章有關，受到中國律師圈和媒體圈熱議，多名中國知名律師及法律自媒體人紛紛發文聲援，呼籲各界關注。

根據報導，「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」一文於1月29日在微信公眾號「法與情」發布，文章內容直指蒲江縣委書記蒲發友任上的不良事蹟。

劉虎曾是中國知名調查記者，先後任職於「新快報」等媒體，曾發表多篇反腐調查報導。其中包括2012年實名舉報前中國國家工商總局副局長馬正其瀆職，導致國家資產流失；此後還曝光華潤集團董事長宋林貪腐案，中共中紀委為此介入調查。

此後，劉虎轉任獨立記者，代表作包括甘肅白銀連環殺人案；推動28年懸案偵破使兇手落網；海南高院副院長張家慧貪腐案；四川綿陽曾建斌涉黑獲平反等案。而2013年間，他曾因舉報官員被控誹謗，在被羈押346天後獲檢方不起訴處分。

