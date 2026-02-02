快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

聽新聞
0:00 / 0:00

哈佛校刊指丘成桐曾牽線愛潑斯坦 協調建北京清華波士頓分校

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
丘成桐是當代最具影響力的數學家之一。丘成桐2026年初從哈佛大學退休後，目前全職擔任北京清華大學講席教授及丘成桐數學科學中心主任。（新華社）
丘成桐是當代最具影響力的數學家之一。丘成桐2026年初從哈佛大學退休後，目前全職擔任北京清華大學講席教授及丘成桐數學科學中心主任。（新華社）

哈佛大學校刊引述美國司法部公布的電子郵件報導，美國已故性罪犯愛潑斯坦曾在美籍華裔數學家丘成桐牽線下，於2016年底與香港富商陳樂宗協調，探討設立北京清華大學波士頓分校的可能性，還曾受邀訪問北京清華大學。

哈佛大學校刊《克里姆森報》1月31日引述美國司法部公佈的往來電郵披露上述信息。

據新加坡聯合早報報導，美國司法部1月30日公布與愛潑斯坦相關的300多萬份檔案，其中包括2,000多則影片和18萬張照片。2019年7月6日，愛潑斯坦因未成年少女性販賣指控被逮捕入獄，同年8月10日在獄中死亡，被判定為「自殺」。

報導引述往來郵件稱，曾在哈佛大學任教多年、並於2022年加入北京清華大學的丘成桐，曾推動陳樂宗與愛潑斯坦建立聯繫、並試圖加深哈佛與清華大學關係的過程中，發揮了核心作用。

陳樂宗是哈佛大學校友，兩年前曾向哈佛公共衛生學院捐贈3.5億美元，是哈佛歷史上第二大單筆捐贈。此後，這所學院便以他已故父親的名字重新命名。公開資料顯示，陳樂宗也擔任過北京清華大學藥學院顧問委員會委員。

2016年中，丘成桐起草一份標註為「機密」的北京清華大學波士頓校區初步方案。同年11月，他將陳樂宗介紹給愛潑斯坦，作為潛在的出資方。

根據美司法部公布的文件，丘成桐在發給愛潑斯坦的一封郵件中寫道，陳樂宗「對這個項目感興趣」，並且「有興趣與你見面」。不久後的2016年12月，愛潑斯坦與陳樂宗在哈佛廣場一間餐廳共進午餐，討論相關提案。

儘管清華波士頓分校最終未能落地，但文件顯示，這是愛潑斯坦、丘成桐及哈佛教授諾瓦克（Martin A. Nowak）多年協調努力的結果，旨在推動哈佛與北京清華大學建立更緊密的聯繫。

報導稱，在至少10多封電子郵件中，丘成桐充當了愛潑斯坦與北京清華大學高層官員間的中間人。在2016年4月發給愛潑斯坦助理的郵件中，丘成桐寫道：清華大學「正在認真考慮在這裡設立分校。根據郵件，愛潑斯坦一個月後在紐約會見了時任清華大學校長邱勇。

2017年5月，丘成桐還在一封郵件中，將愛潑斯坦與一項推動清華與被稱為「IAS」的機構建立關係的提議聯繫起來，並指「我們正在與哈佛推進類似的事情」。

報導指出，丘成桐是一名享有盛譽的數學家，在哈佛大學任教35年，早在2011年便與愛潑斯坦有過會面。在愛潑斯坦2008年因向未成年人招攬賣淫而被定罪、哈佛大學公開與其切割關係後，很多哈佛教授仍繼續與愛潑斯坦保持聯繫，丘成桐便是其中一人。

延伸閱讀

免費用 北京開源模型登國際榜首

討論俄烏局勢？俄安全會議秘書紹伊古抵北京 將與王毅會談

北京女棄高薪工作跨2800公里「守島」 每天釣到手軟網友羨慕

結束訪中轉往日本 英相施凱爾：樂見習近平2027年訪問英國

相關新聞

哈佛校刊指丘成桐曾牽線愛潑斯坦 協調建北京清華波士頓分校

哈佛大學校刊引述美國司法部公布的電子郵件報導，美國已故性罪犯愛潑斯坦曾在美籍華裔數學家丘成桐牽線下，於2016年底與香港...

37歲女赴台行李藏胡椒噴霧 涉違反「火器及彈藥條例」被捕

香港機場警區昨日（1日）接報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現一名打算前往台灣…

地表最大規模人口遷徙—陸「春運」今登場 規模達95億人次

號稱「地表最大規模人口遷徙」的中國春運今天登場，大陸國家發展改革委副主任李春臨日前表示，今年春運從2月2日開始，到3月1...

翻轉「宛平南路六○○號」形象…滬精神衛生中心 推展覽、文創

位於上海宛平南路六○○號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「六○○號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

駕駛路線曝光！「仙氣女車長」影片瘋傳 網友大讚有驚喜：好清純　

搭巴士有驚喜，城巴再現「仙氣女車長」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼...

北大數學天才「韋神」韋東奕 獲聘北大長聘副教授

被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕，正式獲聘北京大學長聘副教授。據香港文匯網，北京大學數學科學學院網站顯示，從2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。