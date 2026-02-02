聽新聞
37歲女赴台行李藏胡椒噴霧 涉違反「火器及彈藥條例」被捕
香港機場警區昨日（1日）接報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現一名打算前往台灣的37歲本地女子的一件手提行李內，藏有一罐胡椒噴霧。警員接報到場，經初步調查後，該名女子嫌違反「火器及彈藥條例」被捕，她獲淮保釋候查，案件其後交由機場警區刑事調查隊第2隊跟進。
警方發現，有部份旅客因不同原因，會攜帶違禁物品，如伸縮棍、手指虎、彈簧刀、子彈殼或胡椒噴霧由香港出境到外地。
然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，切勿以身試法。
