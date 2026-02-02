快訊

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

「酷的夢」228萬YT頻道被盜急求救 「中文怪物」心血陷危機

香港假結婚詐騙手法冒起 專騙中國大陸男子

中央社／ 香港2日電

據報導，香港出現一種新型假結婚詐騙手法，騙取對象是希望取得香港居民身分的中國大陸男子。

香港入境事務處的統計顯示，去年該處調查了531宗假結婚案，拘捕了710人，大部分進行假結婚的人被判刑4至24個月不等，犯罪集團成員則被判刑36至48個月不等。

星島日報今天在報導中表示，雖然入境處持續打擊相關罪行，但仍有不法之徒繼續安排假結婚牟利，甚至精心設下騙局。

根據該報記者深入調查，假結婚的詐騙對象是希望取得香港居民身分的中國大陸男子，不法集團先在社交平台刊登結婚廣告，待中國大陸男子上鉤後，就會由集團成員假扮香港律師，再利誘香港已婚或未婚女子假扮結婚對象，然後相約被騙陸男到香港「律師樓」簽署「結婚證書」。

報導表示，來港「結婚」的中國大陸男子，需要繳付港幣10多萬元（新台幣40多萬元）仲介費。

這些中國大陸男子以為已經結婚，實際上卻是受騙，且可能多年以後才得知「結婚證書」無效，但即使受騙，大部分都不敢貿然報警求助。

延伸閱讀

駕駛路線曝光！「仙氣女車長」影片瘋傳 網友大讚有驚喜：好清純　

運款男當內鬼…香港偵破5100萬日圓搶案 逮6嫌、起回1100萬

香港北部都會區磁吸30企業 投資推廣署助對接落戶

港府不滿巴拿馬港口判決 籲港企檢討在巴投資

相關新聞

37歲女赴台行李藏胡椒噴霧 涉違反「火器及彈藥條例」被捕

香港機場警區昨日（1日）接報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現一名打算前往台灣…

地表最大規模人口遷徙—陸「春運」今登場 規模達95億人次

號稱「地表最大規模人口遷徙」的中國春運今天登場，大陸國家發展改革委副主任李春臨日前表示，今年春運從2月2日開始，到3月1...

翻轉「宛平南路六○○號」形象…滬精神衛生中心 推展覽、文創

位於上海宛平南路六○○號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「六○○號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

駕駛路線曝光！「仙氣女車長」影片瘋傳 網友大讚有驚喜：好清純　

搭巴士有驚喜，城巴再現「仙氣女車長」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼...

北大數學天才「韋神」韋東奕 獲聘北大長聘副教授

被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕，正式獲聘北京大學長聘副教授。據香港文匯網，北京大學數學科學學院網站顯示，從2...

神秘上海「宛平南路600號」形象翻轉 推出展覽、文創促成心理健康討論

位於上海宛平南路600號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「600號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。