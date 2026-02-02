香港假結婚詐騙手法冒起 專騙中國大陸男子
據報導，香港出現一種新型假結婚詐騙手法，騙取對象是希望取得香港居民身分的中國大陸男子。
香港入境事務處的統計顯示，去年該處調查了531宗假結婚案，拘捕了710人，大部分進行假結婚的人被判刑4至24個月不等，犯罪集團成員則被判刑36至48個月不等。
星島日報今天在報導中表示，雖然入境處持續打擊相關罪行，但仍有不法之徒繼續安排假結婚牟利，甚至精心設下騙局。
根據該報記者深入調查，假結婚的詐騙對象是希望取得香港居民身分的中國大陸男子，不法集團先在社交平台刊登結婚廣告，待中國大陸男子上鉤後，就會由集團成員假扮香港律師，再利誘香港已婚或未婚女子假扮結婚對象，然後相約被騙陸男到香港「律師樓」簽署「結婚證書」。
報導表示，來港「結婚」的中國大陸男子，需要繳付港幣10多萬元（新台幣40多萬元）仲介費。
這些中國大陸男子以為已經結婚，實際上卻是受騙，且可能多年以後才得知「結婚證書」無效，但即使受騙，大部分都不敢貿然報警求助。
