快訊

美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

幼老共學／爺奶當同學 幼兒園創新實驗成高齡社會解方？

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

聽新聞
0:00 / 0:00

地表最大規模人口遷徙—大陸「春運」今登場 為期40天

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸春運2月2日開始，由於今年春節連假長達九天，預計今年春運期間中國大陸全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，再創歷史新高。（中新社）
大陸春運2月2日開始，由於今年春節連假長達九天，預計今年春運期間中國大陸全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，再創歷史新高。（中新社）

號稱「地表最大規模人口遷徙」的中國春運今天登場，大陸國家發展改革委副主任李春臨日前表示，今年春運從2月2日開始，到3月13日結束，為期40天。由於今年春節假期前恰逢周末，連休九天，是個「大年」，預計返鄉探親旅遊的出行需求將更加旺盛。

李春臨稱，綜合研判，今年春運期間中國大陸全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，創歷史新高。其中自駕出行將繼續處於主體地位，占比達八成左右。鐵路、民航客運量預計分別達到5.4億人次和9,500萬人次，總體規模和單日峰值均可望超過歷史同期的峰值。

據央視新聞報導，配合春運，2月15日零時至2月23日24時（小年夜至大年初七），共計九天，大陸全國高速公路將對七人座及以下小型客車免收車輛通行費。

另，春運期間，京廣、京滬、滬昆等主要高鐵幹線將開行夜間高鐵近1,000列。增開的夜間高鐵車票預售期統一為開車前五天。

春運

延伸閱讀

全球第一…大陸造船業 3指標16連霸

陸百城新屋價格有起色 官方政策助攻見效

AI 算力中心效應 大陸變壓器廠旺 訂單排到明年

2025年大陸造船業三大指標 連16年稱冠全球

相關新聞

地表最大規模人口遷徙—大陸「春運」今登場 為期40天

號稱「地表最大規模人口遷徙」的中國春運今天登場，大陸國家發展改革委副主任李春臨日前表示，今年春運從2月2日開始，到3月1...

翻轉「宛平南路六○○號」形象…滬精神衛生中心 推展覽、文創

位於上海宛平南路六○○號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「六○○號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

駕駛路線曝光！「仙氣女車長」影片瘋傳 網友大讚有驚喜：好清純　

搭巴士有驚喜，城巴再現「仙氣女車長」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼...

北大數學天才「韋神」韋東奕 獲聘北大長聘副教授

被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕，正式獲聘北京大學長聘副教授。據香港文匯網，北京大學數學科學學院網站顯示，從2...

神秘上海「宛平南路600號」形象翻轉 推出展覽、文創促成心理健康討論

位於上海宛平南路600號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「600號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

法國媒體披露，一名中國人大代表近日在巴黎住家遭入室搶劫，價值高達約830萬美元的珠寶與奢侈品被盜，引發法國社會與輿論關注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。