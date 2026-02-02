翻轉「宛平南路六○○號」形象…滬精神衛生中心 推展覽、文創

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導

位於上海宛平南路六○○號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「六○○號」，並避之唯恐不及；隨著科普與公共溝通增加，近年逐漸被轉化為「網紅ＩＰ」，並衍生畫廊與文創產品。上海市精神衛生中心主任醫師喬穎指，近年到院尋求諮商或評估的青少年與長者人數增加，反映大陸民眾對心理健康的需求與態度出現變化。

喬穎一月卅日受訪指，精神醫學與心理學多源自西方體系，社會理解本就需要時間，「並非民眾不願接受，而是在不同階段，理解程度不同」。近十年，去汙名化逐步從制度面推進，上海市衛健委也安排精神科醫師進入社區進行精神健康科普。二○一九年中心參與上海電視台紀錄片《人間世》拍攝，內容涵蓋重性精神疾病與阿茲海默症長者，播出後引發關注，輿論反應正面，院方盼藉此消解社會對精神疾病的既有印象。

喬穎說，疫情期間精神醫療需求進一步浮現，中心牽頭組建全市心理諮商熱線，並提供廿四小時心理支援服務。上海封城期間，熱線接聽量明顯攀升，「熱線（當時）被打爆」。疫情後，「六○○號」逐漸被轉化為公共識別符號，相關文創產品也成為外界接觸精神醫療議題的入口之一。

此外，上海市精神衛生中心在院內設立「六○○號畫廊」，一月五日起至三月廿六日推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展，將焦點從患者延伸至家屬、醫護人員與長期陪伴者。

喬穎觀察，近年更多人前來諮詢壓力、情緒困擾或進行排除性診斷。相較二十多年前以明確疾病患者為主，如今不少就診者並未構成疾病，而是反映原生家庭、工作壓力或孤獨感；焦慮、失眠與生活意義感下降，已成為青少年與年輕族群的常見狀況。她透露，在ＡＩ快速發展下，騰訊、阿里等企業正與院方接觸合作，期望將陪伴型、療癒型科技產品結合專業醫療評估機制，在市場中發揮實質功能。

上海 醫師

延伸閱讀

上海餐廳黃仁勳同款套餐賣爆 座位成打卡點熱點

棒球／林益全陷大低潮、曹錦輝未登板 傳有望中國CPB季後賽交手

上海豫園燈會 6區1體亮36天

陸去年人均收入 上海突破人民幣9萬元居首

相關新聞

翻轉「宛平南路六○○號」形象…滬精神衛生中心 推展覽、文創

位於上海宛平南路六○○號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「六○○號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

駕駛路線曝光！「仙氣女車長」影片瘋傳 網友大讚有驚喜：好清純　

搭巴士有驚喜，城巴再現「仙氣女車長」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼...

北大數學天才「韋神」韋東奕 獲聘北大長聘副教授

被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕，正式獲聘北京大學長聘副教授。據香港文匯網，北京大學數學科學學院網站顯示，從2...

神秘上海「宛平南路600號」形象翻轉 推出展覽、文創促成心理健康討論

位於上海宛平南路600號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「600號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

法國媒體披露，一名中國人大代表近日在巴黎住家遭入室搶劫，價值高達約830萬美元的珠寶與奢侈品被盜，引發法國社會與輿論關注...

假冒殲16戰機飛官詐逾百女 山東「海王」落網

山東省煙台警方近日破獲了一起22歲徐姓男子冒充軍人的詐騙案件，警方查看徐男的微信，發現他自稱是解放軍空軍「殲16戰鬥機飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。