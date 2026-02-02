翻轉「宛平南路六○○號」形象…滬精神衛生中心 推展覽、文創

位於上海宛平南路六○○號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「六○○號」，並避之唯恐不及；隨著科普與公共溝通增加，近年逐漸被轉化為「網紅ＩＰ」，並衍生畫廊與文創產品。上海市精神衛生中心主任醫師喬穎指，近年到院尋求諮商或評估的青少年與長者人數增加，反映大陸民眾對心理健康的需求與態度出現變化。

喬穎一月卅日受訪指，精神醫學與心理學多源自西方體系，社會理解本就需要時間，「並非民眾不願接受，而是在不同階段，理解程度不同」。近十年，去汙名化逐步從制度面推進，上海市衛健委也安排精神科醫師進入社區進行精神健康科普。二○一九年中心參與上海電視台紀錄片《人間世》拍攝，內容涵蓋重性精神疾病與阿茲海默症長者，播出後引發關注，輿論反應正面，院方盼藉此消解社會對精神疾病的既有印象。

喬穎說，疫情期間精神醫療需求進一步浮現，中心牽頭組建全市心理諮商熱線，並提供廿四小時心理支援服務。上海封城期間，熱線接聽量明顯攀升，「熱線（當時）被打爆」。疫情後，「六○○號」逐漸被轉化為公共識別符號，相關文創產品也成為外界接觸精神醫療議題的入口之一。

此外，上海市精神衛生中心在院內設立「六○○號畫廊」，一月五日起至三月廿六日推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展，將焦點從患者延伸至家屬、醫護人員與長期陪伴者。

喬穎觀察，近年更多人前來諮詢壓力、情緒困擾或進行排除性診斷。相較二十多年前以明確疾病患者為主，如今不少就診者並未構成疾病，而是反映原生家庭、工作壓力或孤獨感；焦慮、失眠與生活意義感下降，已成為青少年與年輕族群的常見狀況。她透露，在ＡＩ快速發展下，騰訊、阿里等企業正與院方接觸合作，期望將陪伴型、療癒型科技產品結合專業醫療評估機制，在市場中發揮實質功能。