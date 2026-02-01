聽新聞
0:00 / 0:00
駕駛路線曝光！「仙氣女車長」影片瘋傳 網友大讚有驚喜：好清純
搭巴士有驚喜，城巴再現「仙氣女車長」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼「香港女司機這麼漂亮」。
大批網友看後「心心眼」，直呼「戀愛了」、「仙氣！清新脫俗」、「好清純好可愛」、「顏值這麼高的香港女仔，還能選擇巴士司機這一行」，又紛紛表示要「追車」。而女車長駕駛路線也曝光。
「驚艷了！香港女司機這麼漂亮」。有大陸男生於小紅書發布多段影片，指在香港理工大學附近的紅磡海底隧道（紅隧）轉車站，被城巴1名女車長的美貌震驚，大讚「香港女司機好漂亮好帥啊！雙層巴士，輕鬆駕馭」。
小紅書瘋傳城巴「仙氣女車長」影片 激讚：驚艷了
從影片見到，該城巴女車長束長髮，皮膚顯白，樣貌年輕，對着乘客查詢也笑容滿臉，相當甜美。
「仙氣女車長」駕駛城巴觀光巴士
她駕駛城巴觀光巴士H2K路線，循環來往中環（天星碼頭）及西九文化區，途經佐敦、尖沙咀、纜車總站等多個景點，車費47.6港元。
網友讚有驚喜：好清純好可愛
影片引來網友熱議，大批人讚女車長「有仙氣」，「真的好好看，看起來很年輕」、「好清純好可愛」、「好斯文」、「好漂亮啊」、「遠比化濃妝的好看」、「笑起來很好看」、「顏值這麼高的香港女仔，還能選擇巴士司機這一行」、「巾幗不讓鬚眉」。不過也有網友認為只是「各花入各眼」。
延伸閱讀：
深圳男眼痛求醫 兩次手術終發現｢2.5厘米原子筆頭｣藏在眼眶27年
日本著名拉麵店3店員嘲笑食客4件事 港人斥態度差：基本禮貌都無
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言