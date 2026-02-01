快訊

駕駛路線曝光！「仙氣女車長」影片瘋傳 網友大讚有驚喜：好清純　

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼「香港女司機這麼漂亮」。示意圖／Ingimage
大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片,指城巴出現1位「驚艷女車長」,舉手投足令人震撼,拍攝者驚呼「香港女司機這麼漂亮」。

搭巴士有驚喜，城巴再現「仙氣女車長」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼「香港女司機這麼漂亮」。

大批網友看後「心心眼」，直呼「戀愛了」、「仙氣！清新脫俗」、「好清純好可愛」、「顏值這麼高的香港女仔，還能選擇巴士司機這一行」，又紛紛表示要「追車」。而女車長駕駛路線也曝光。

「驚艷了！香港女司機這麼漂亮」。有大陸男生於小紅書發布多段影片，指在香港理工大學附近的紅磡海底隧道（紅隧）轉車站，被城巴1名女車長的美貌震驚，大讚「香港女司機好漂亮好帥啊！雙層巴士，輕鬆駕馭」。

小紅書瘋傳城巴「仙氣女車長」影片　激讚：驚艷了

從影片見到，該城巴女車長束長髮，皮膚顯白，樣貌年輕，對着乘客查詢也笑容滿臉，相當甜美。

「仙氣女車長」駕駛城巴觀光巴士

她駕駛城巴觀光巴士H2K路線，循環來往中環（天星碼頭）及西九文化區，途經佐敦、尖沙咀、纜車總站等多個景點，車費47.6港元。

網友讚有驚喜：好清純好可愛

影片引來網友熱議，大批人讚女車長「有仙氣」，「真的好好看，看起來很年輕」、「好清純好可愛」、「好斯文」、「好漂亮啊」、「遠比化濃妝的好看」、「笑起來很好看」、「顏值這麼高的香港女仔，還能選擇巴士司機這一行」、「巾幗不讓鬚眉」。不過也有網友認為只是「各花入各眼」。

文章授權轉載自《香港01》

香港理工大學 雙層巴士 小紅書 顏值 影片 纜車

