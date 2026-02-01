快訊

大規模執法行動！柬埔寨掃蕩詐騙園區逮逾2000人 其中5人是台人

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

北台灣2縣市發大雨特報！恐一路下到明天清晨

聽新聞
0:00 / 0:00

北大數學天才「韋神」韋東奕 獲聘北大長聘副教授

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京大學數學科學學院網站顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。
北京大學數學科學學院網站顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。

被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕，正式獲聘北京大學長聘副教授。據香港文匯網，北京大學數學科學學院網站顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。

35歲的韋東奕於2017年12月至2019年11月，任北京國際數學研究中心博士後；2019年12月起，任北京大學助理教授。

韋東奕於1991年出生於山東濟南，浙江東陽人，主要研究領域是偏微分方程、幾何分析等，曾先後獲得北京大學數學學院優秀院友、國家獎學金、北大青年博雅學者等榮譽；去年6月，在北大任教的韋東奕開通短視頻帳號，引發巨大關注，帳號粉絲量突破2,100萬。

《光明日報》報導，據北京大學人事部官網發布的相關規定，該校已全面實施以教研系列預聘—長聘制度為核心的教師聘用制度，教研系列職位，由預聘職位和長聘職位組成，包括助理教授、副教授和教授。另外，經學校授權批准，助理教授和副教授可同時擁有副研究員或研究員學術頭銜。

據《北京大學教研系列職位管理辦法（試行）》，獲聘長聘職位的人員簽署無固定期限聘用合同。教研系列人員各項福利待遇與專業技術職務等級有關時，預聘職位人員參照「副高級」標準執行，長聘職位人員參照「正高級」標準執行。

日前，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會官網發布《2025年度北京市科學技術獎傑出青年中關村獎評審結果公示通知》。其中，韋東奕位列「2025年度北京市科學技術獎評審委員會評審結果目錄傑出青年中關村獎」候選人目錄，提名者為文蘭、王詩宬，2人均為數學家、中國科學院院士。

北京大學 職位 科學

延伸閱讀

獨／屏東高中鄭緯紳克服逆境 棄台大會計念台師大數學系原因有洋蔥

閱讀數學／悲劇白努利父子檔（一）

強烈冷氣團掰了 夜晚清晨1原因有寒意 雲圖見長江流域以北大範圍積雪

115年大學學測 數學B試題與解答

相關新聞

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

法國媒體披露，一名中國人大代表近日在巴黎住家遭入室搶劫，價值高達約830萬美元的珠寶與奢侈品被盜，引發法國社會與輿論關注...

北大數學天才「韋神」韋東奕 獲聘北大長聘副教授

被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕，正式獲聘北京大學長聘副教授。據香港文匯網，北京大學數學科學學院網站顯示，從2...

神秘上海「宛平南路600號」形象翻轉 推出展覽、文創促成心理健康討論

位於上海宛平南路600號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「600號」，並避之唯恐不及；隨著科普...

假冒殲16戰機飛官詐逾百女 山東「海王」落網

山東省煙台警方近日破獲了一起22歲徐姓男子冒充軍人的詐騙案件，警方查看徐男的微信，發現他自稱是解放軍空軍「殲16戰鬥機飛...

運款男當內鬼…香港偵破5100萬日圓搶案 逮6嫌、起回1100萬

香港上環1月30日發生5100萬日圓（約32.9萬美元）搶劫案，警方於同日先後拘捕5男1女（23至52歲），其中包括3名...

17年跳蚤市場今熄燈 香港最後大型市集檔主不捨落淚收拾

配合港鐵北環線工程，開業逾17年的香港最後一個大型市集「錦上路跳蚤市場」1日最後一天營業。場主陳義漢指本來安排2月1日清...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。