神秘上海「宛平南路600號」形象翻轉 推出展覽、文創促成心理健康討論

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海市精神衛生中心「600號畫廊」自1月5日起至3月26日，推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展，在入口左手邊放著和大陸多景區類似的仿作路牌，不過上面文字卻和其他路牌不同，提醒參觀民眾要多想想自己。記者謝守真／攝影
上海市精神衛生中心「600號畫廊」自1月5日起至3月26日，推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展，在入口左手邊放著和大陸多景區類似的仿作路牌，不過上面文字卻和其他路牌不同，提醒參觀民眾要多想想自己。記者謝守真／攝影

位於上海宛平南路600號的上海市精神衛生中心，過去因充滿神秘色彩，老上海人多稱其為「600號」，並避之唯恐不及；隨著科普與公共溝通增加，近年逐漸被轉化為「網紅IP」，並衍生畫廊與文創產品。上海市精神衛生中心主任醫師喬穎指，近年到院尋求諮商或評估的青少年與長者人數增加，反映大陸民眾對心理健康的需求與態度出現變化。

喬穎1月30日受訪指，該院創1935年，精神醫學與心理學多源自西方體系，社會理解本就需要時間，「並非民眾不願接受，而是在不同階段，理解程度不同。」近十年，去汙名化逐步從制度面推進，上海市衛健委也安排精神科醫師進入社區進行精神健康科普。2019年中心參與上海電視台紀錄片《人間世》拍攝，內容涵蓋重性精神疾病與阿茲海默症長者，播出後引發關注，輿論反應正面，院方盼藉此消解社會對精神疾病的既有印象。

喬穎說，疫情期間精神醫療需求進一步浮現，中心牽頭組建全市心理諮商熱線，並提供24小時心理支援服務。上海封城期間，熱線接聽量明顯攀升，「熱線（當時）被打爆」。疫情後，「600號」逐漸被轉化為公共識別符號，相關文創產品也成為外界接觸精神醫療議題的入口之一。

此外，上海市精神衛生中心在院內設立「600號畫廊」，1月5日起至3月26日推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展，將焦點從患者延伸至家屬、醫護人員與長期陪伴者。喬穎指出，照護者長期承受情感與生活壓力，卻缺乏公共討論空間，策展有助於讓外界理解精神疾病涉及整體支持系統。

喬穎觀察到，近年更多人前來諮詢壓力、情緒困擾或進行排除性診斷。相較20多年前以明確疾病患者為主，如今不少就診者並未構成疾病，而是反映原生家庭、工作壓力或孤獨感；焦慮、失眠與生活意義感下降，已成為青少年與年輕族群的常見狀況。她形容，年輕族群中，「這種孤獨感、無意義感是整個時代現在最凸顯的一個問題。」

她也提到，網路成癮問題非專屬年輕人，近年長輩網路成癮情況也是「重災區」，部分長輩因孤獨將手機視為唯一陪伴來源，更願意花錢買短劇或打賞直播主，以滿足情感、陪伴需求。

喬穎指出，精神專科醫院正從單一治療機構轉向公共心理支持體系，「讓民眾願意走進來，本身就是觀念轉變的一部分」。透過專業評估確認自身狀態、獲得安心感，也已成為精神醫療的重要功能。

另，她透露，在人工智慧（AI）快速發展下，騰訊、阿里巴巴等企業正與院方接觸合作，期望將陪伴型、療癒型科技產品結合專業醫療評估機制，在市場中發揮實質功能。

上海市精神衛生中心主任醫師喬穎。記者謝守真／攝影
上海市精神衛生中心主任醫師喬穎。記者謝守真／攝影
展覽中提醒照顧者「不需要做一個完美的照護者」，並指數據顯示過半（53.8%）照顧者存在中度以上的憂鬱症狀，27.7%的人經常或總是失眠。記者謝守真／攝影
展覽中提醒照顧者「不需要做一個完美的照護者」，並指數據顯示過半（53.8%）照顧者存在中度以上的憂鬱症狀，27.7%的人經常或總是失眠。記者謝守真／攝影
上海市精神衛生中心的「600號畫廊」自1月5日起至3月26日，推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展，將焦點從患者延伸至家屬、醫護人員與長期陪伴者。圖為1月30日下午上海市精神衛生中心「600號畫廊」看展民眾。記者謝守真／攝影
上海市精神衛生中心的「600號畫廊」自1月5日起至3月26日，推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展，將焦點從患者延伸至家屬、醫護人員與長期陪伴者。圖為1月30日下午上海市精神衛生中心「600號畫廊」看展民眾。記者謝守真／攝影

上海 網路成癮 公共 精神疾病 患者

