在靖國神社搞寶可夢卡牌游戲？任天堂道歉

（德國之聲中文網）寶可夢公司在其官網上以日文和中文發布聲明表示，活動原本是由一位獲得認證的寶可夢卡牌玩家私下為兒童策劃的，“本次的活動本就不宜舉辦，但由於確認過程中的疏漏，其活動信息被錯誤地刊登在活動頁面上”，並承諾將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。

這一活動的官網預告在1月28日被中國網民發現，隨後在受到嚴格審查的中國社媒平台中引發強烈不滿。中國官方媒體也作出了強烈反應，引述了大量網民的憤怒評論。《環球時報》發表社論：“任何在此地舉辦的娛樂性、休閒性活動，都是對歷史真相的公然褻瀆，面向兒童群體舉辦活動更加惡劣。”《人民日報》則在寶可夢發布道歉聲明後在微博發帖表示，“寶可夢的道歉不是終點，敬畏歷史才有未來”。該報還認為，雖然主辦方並非寶可夢官方，但活動信息發布在其官網上，寶可夢顯然難辭其咎；並且警告稱，“漠視歷史、傷害中國人民感情的品牌，終將被市場拋棄。”

根據中國網民的爆料，早在2016年，實景互動的寶可夢游戲Pokemon Go於日本上線時，就曾將“道館”和“補給站”設在靖國神社內，一度引發抨擊。

靖國神社內供奉著250萬在戰爭中身亡的日本軍人牌位，其中也包括14名二戰甲級戰犯。長期以來，中國、韓國等曾遭受日本侵略的國家頻頻對靖國神社供奉二戰戰犯的行為予以抨擊，認為日本政要參拜靖國神社說明這個二戰策源國至今對歷史缺乏真誠的懺悔。

高市早苗政府遭中國持續施壓

日本首相高市早苗此前也經常前往靖國神社參拜。不過，自從她去年10月出任首相以來，就再也沒有去過靖國神社。高市早苗11月發布“台灣有事論”，暗示如果中國武力攻台，日本有可能介入，引發日中關系不斷緊張升級，中國已經采取了一系列報復措施。

就在1月30日，中國海警部門表示，2025年幾乎每天都去釣魚島(日本稱尖閣列島)水域巡邏。

據路透社報道，東京方面已經開始呼籲漁民避開這些島嶼，以避免進一步加劇緊張局勢。日本官方婉拒了路透社的置評請求。

就在去年12月，中國方面稱從釣魚島附近海域驅逐了一艘“非法”日本漁船，日本方面則稱攔截並驅逐了靠近該日本漁船的兩艘中國海警船。

日本提前大選 左右中日雙邊關系

目前，高市早苗正在全力應對2月8日的提前大選。她希望利用其極高的個人支持率來鞏固執政聯盟。目前，執政聯盟在國會中僅佔微弱多數席位。

盡管面臨中國方面的施壓，但是高市早苗的個人支持率幾乎未受影響。一名不願具名的日本高官對路透社表示，如果高市早苗大獲全勝，就能向北京發出一個訊號：“施壓無法損害高市早苗的政治地位。”該官員還認為，中國的經濟報復措施也有可能適得其反，這一切最終都可能迫使北京軟化對日立場。

不過，就目前而言，北京方面並無任何讓步跡象。

曾在2020年至2022年擔任日本防衛事務次官的島田和久對路透社表示，中國最初的想法可能是通過施壓來讓高市早苗敗選。“可是一旦高市早苗贏得大選、像安倍晉三那樣建立起極其穩固的執政基礎，中國就別無選擇，必須來和高市早苗政府打交道。”

