陸加速清洗 應急管理部長王祥喜落馬

中共官場正加速清洗。在一月最後一天，中共中央紀委國家監委通告，大陸應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。王祥喜成為中共二十屆中央委員被查的第廿三人，也是今年一月官方正式公布第八位落馬的「中管幹部」。

在上周六（一月廿四日）中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠及軍委委員劉振立被查後，新華社廿九日晚間報導，內蒙古自治區前書記孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法被查。卅一日王祥喜也官宣出事，等於兩天內就有兩名正省部級官員落馬。網上盛傳，目前還有數名部級、副部級官員遭調查尚未正式公布。

在二○二二年十月廿二日中共二十次全國代表大會選出的二○五名中央委員中，迄今已有超過十分之一落馬。

至於所謂「中管幹部」是指在中共中央組織部備案的幹部，其任免權在中共中央，一般為副部級以上官員。據大陸財新網統計，二○二五年大陸官方公布有六十五名中管幹部被查，二○二四年則有五十八名。但今年一月就有八人落馬。

一月廿七日，應急管理部黨委召開二○二五年度民主生活會，王祥喜仍以「部黨委書記、部長」身分主持會議。據應急管理部的會議通稿，王祥喜在總結時還提到「要在堅守廉潔底線上帶好頭」等要求。

不過，廿九日大陸國務院國有資產監督管理委員會（簡稱「國資委」）與應急管理部聯合召開中央企業安全生產工作視訊會議，國資委由黨委書記、主任張玉卓出席，應急管理部則是由副部長宋元明出席，當時網上就盛傳王祥喜已被帶走調查的消息。

應急管理部是‌二○一八年三月依據中共全國人民代表大會批准的國務院機構改革方案新設的部級單位。王祥喜現年六十三歲，湖北仙桃人，是應急管理部第三任部長，也是該部第一個被查的黨委書記、部長。

另，中共中央軍委機關報解放軍報昨日發表評論員文章稱，中共中央堅決查處張又俠、劉振立，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現「換羽重生」，具有重要意義，呼籲全軍要「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。