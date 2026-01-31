港警偵破巨額日圓搶案 5男1女被捕分別來自中日港

快訊

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港上環一家找換店1月30日上發生搶案，搶匪劫走裝有5,800萬日圓的背包。香港警方31日宣布偵破這起巨額搶案並逮捕六人。（中通社）
香港警方宣布偵破巨額日圓搶案，並拘捕五男一女，年齡由23歲至52歲，其中包括三名日本人、二名大陸人及一名香港人，被劫走的5,800萬日圓，港警暫時起回約1,100萬日圓。

這起搶案發生在周五上午約九點半，兩名日本公司職員自日本押運1.9億日圓到香港，原打算到香港中環兌換成外幣 ，兩人搭計程車到上環德輔道中272號下車後，被兩名搶匪搶走其中一個內藏5,100萬日圓的背包，劫匪隨即搭乘接應的私家車逃走。

香港警察港島重區重案組接報後，翻查閉路電視系統，鎖定接應車輛路線，六小時後在香港機場拘捕二男一女，其中兩人是參與打劫的日本男子，另有一人是協助他們的大陸女子，在其身上及行李中起回約460萬日圓贓款，相信三人打算搭飛機離港。

其後港警又在尖沙咀拘捕兩名虛擬貨幣找換店男職員，分別是28歲香港人及29歲大陸人，再起回約700萬日圓贓款。

港警形容今次刧案犯案手法迅速，行為粗暴，案情非常嚴重。至於是否同東京同日的兩宗搶劫日圓案有關，仍要進一步調查。 初步相信涉案找換店不涉打劫案，純粹從事貨幣兌換，暫時無證據涉及這起搶劫或串謀參與搶案。

港警進一步調查發現，遇劫的其中一名日本男子充當內應，為搶匪提供消息。

