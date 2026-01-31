快訊

《小鬼當家》媽媽過世享壽71歲！麥考利克金催淚致敬「我愛妳」

手機年前換機優惠！iPhone 17 Pro省2910元 三星這款不用2萬元超殺

台中驚傳人倫悲劇！生母涉嫌餵不明藥物 3歲、8歲男童身亡

令人咋舌！ 一中國國會議員巴黎家中被竊走價值2億六千多萬珠寶

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
一名中國國會議員在巴黎被竊價值830萬美元珠寶。圖為巴黎警方街頭維持維安。（歐新社）
一名中國國會議員在巴黎被竊價值830萬美元珠寶。圖為巴黎警方街頭維持維安。（歐新社）

據法國TF1電視台報道，一名中國高官夜間在巴黎西部市區遭搶劫，損失金額達數百萬歐元。

俄羅斯新聞通訊社引述該報導稱，「30日凌晨，一名住在巴黎第16區的中國高官居成了一起搶劫案的受害者。」消息顯示，兩名劫匪在清晨時分潛入了這名官員的家中，搜查了住處並偷走了手錶、胸針以及幾件昂貴的珠寶首飾。根據警方消息人士訊息，損失金額在600至700萬歐元之間。

巴黎檢察院發消息表示，劫匪還襲擊這名正在熟睡的男子，導致他頭部受傷，但傷勢不嚴重。劫匪們離開後，受害者報警，隨後他被送往醫院。

報告也指出，沒有機密資料被竊取。巴黎檢察院目前正在調查這起案件。

但據法新社的報導則稱，巴黎檢察官週五表示，竊賊趁一名中國議員(lawmaker，國會議員)在巴黎家中熟睡時行竊，搶走了價值數百萬歐元的珠寶和奢侈品。檢察官辦公室表示，這起攻擊事件發生在周四晚至週五凌晨，地點位於巴黎高檔的第16區。警方在現場沒有發現強行闖入的跡象。

檢察官補充說，這位中國議員「在睡夢中遭到襲擊，並報告多件珠寶和奢侈品被盜」。警方消息人士稱，受害者聽到響聲後醒來，被竊賊擊中頭部，隨後竊賊逃走。

報導說，消息人士稱，嫌犯攜帶手錶、胸針和其他貴重物品逃竄，損失估計在六百萬至七百萬歐元（約830萬美元，台幣約2億6228萬元）之間。消息人士還補充說，一位中國的副手報稱有兩名竊賊涉案。

兩個報導中均未提及受害者的名字與確切的官銜，以及何以這名高官或議員住在巴黎，並擁有價格如此高昂的珠寶首飾。

巴黎 議員 受害者

延伸閱讀

女神董座賈永婕這一手太出色！PIAGET Polo 79超薄表WWG表展輕奢暖身

蔡依林巴黎秀逆齡時尚　私下試裝神情網讚：美的像鄰家女孩！

文藝復興式的神聖與高彩 Buccellati Ghirlanda Color珠寶 芬芳傳情

國產氫能巴士技術亮相巴黎 台法企業攜手開發市場

相關新聞

令人咋舌！ 一中國國會議員巴黎家中被竊走價值2億六千多萬珠寶

據法國TF1電視台報道，一名中國高官夜間在巴黎西部市區遭搶劫，損失金額達數百萬歐元。

皮卡丘因這件事惹怒大陸玩家 寶可夢道歉了

據大陸網路媒體《觀察者網》、北京日報等媒體報導，日本寶可夢公司30日在其日本官網以中文及日文發布一份致歉聲明。事件起因是...

新疆雪豹襲擊遊客後 咬死35隻羊被捕獲

新疆富蘊縣可可托海景區23日罕見發生一隻雪豹襲擊遊客事件，造成一人受傷。據當地官方通報，28日又有雪豹出現並咬死35隻羊...

中國入冬用電負荷屢創新高 持續監測預警

中國國家能源局官員今天表示，這個冬天全國用電負荷多次突破歷史度冬負荷極值，但強調電力供應平穩，會持續監測預警。此外，20...

號稱「中國性商第一人」 大陸網紅周媛被官方調查

號稱為「中國性商第一人」的網紅周媛，對外教導如何吸引人的功夫，近期相關言論屢屢受到關注，而大陸媒體指出，周媛已被官方進行...

【即時短評】「美國斬殺線」爆火後輿論失控 中共官媒出手糾錯

從去年十二月迄今，在中國大陸的社群平台上最爆火的影片博主叫「牢Ａ」（大陸B站影片主「斯奎奇大王」，網友暱稱為牢Ａ）。他是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。