聽新聞
0:00 / 0:00

皮卡丘因這件事惹怒大陸玩家 寶可夢道歉了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本寶可夢官網日前發布一則1月31日將在靖國神社舉辦活動的訊息，引發大陸網友集體撻伐。圖為去年底在北京一家購物中心的寶可夢快閃店。（路透）
日本寶可夢官網日前發布一則1月31日將在靖國神社舉辦活動的訊息，引發大陸網友集體撻伐。圖為去年底在北京一家購物中心的寶可夢快閃店。（路透）

據大陸網路媒體《觀察者網》、北京日報等媒體報導，日本寶可夢公司30日在其日本官網以中文及日文發布一份致歉聲明。事件起因是，日本寶可夢官網日前發布一則1月31日將在靖國神社舉辦一場親子活動的訊息，引發大陸網友集體撻伐。

這場名為「寶可夢卡牌兒童體驗教室」的活動並非由寶可夢及任天堂直接發起，而是由日本東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD、一般財團法人Sake Of Peace主辦的親子活動，寶可夢卡牌體驗是其中一個環節。

寶可夢官方網站發布這則活動訊息後，立即被大陸網友發現，並在社交媒體上大量聲討。該活動訊息隨後迅速被下架，活動頁面目前已無法開啟。

中共解放軍旗下新媒體《鈞正平工作室》官方微博29日發表題為《在靖國神社辦兒童活動？這是對正義的褻瀆，也是對未來的毒害》。文章指出，靖國神社不是普通場所，其中供奉著14名二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，也是東亞受害國人民的集體傷痛禁區。

《鈞正平工作室》表示，在此舉辦以青少年為主要受眾的活動，不僅是對歷史正義的踐踏、對受害者情感的冒犯，也與該IP一直所倡導的友誼、勇氣等治癒系價值背道而馳。

北京日報報導，大陸網友的質疑主要集中在三個方面：

一、雖然靖國神社場地由申請活動的個人選擇，但寶可夢官方如此堂而皇之地予以通過並發布在官網上，說明其審核存在重大問題；

二、寶可夢在事件發酵後迅速刪除頁面，說明它很清楚紅線所在，然而事件為何仍然發生，這其中有什麽隱情，任天堂和寶可夢必須給個說法；

三、寶可夢不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益。缺乏歷史責任感的日本公司，中國玩家不可能容忍。

寶可夢公司在這份致歉公告中表示：「『寶可夢卡牌訓練家網站』存在如下運營機制：擁有寶可夢卡牌認證資格的個人，可將其主辦的活動信息刊登於該網站。」

但寶可夢公司也承認：「本次的活動本就不宜舉辦，但由於確認過程中的疏漏，其活動信息被錯誤地刊登在活動頁面上。我公司在發現問題後，第一時間刪除了相關信息，且該活動已被取消。本次活動信息發布後，收到了來自各方的反饋和意見，在此我們深表歉意。」

公告並稱，「今後我們將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。」

寶可夢 靖國神社 日本

延伸閱讀

日本櫻花妹曬新駕照 網驚嘆「神級美顏」卻因貼文一句話挨罵

大吉大利！日本和歌山蜜柑調酒陪你過好年 限時「買2送1」超划算

想學巴菲特買日本？詹璇依點名「這檔ETF」規模最大、商社含量最高

紐約寶可夢商店遭搶劫 部分卡牌單價達5500美元

相關新聞

皮卡丘因這件事惹怒大陸玩家 寶可夢道歉了

據大陸網路媒體《觀察者網》、北京日報等媒體報導，日本寶可夢公司30日在其日本官網以中文及日文發布一份致歉聲明。事件起因是...

新疆雪豹襲擊遊客後 咬死35隻羊被捕獲

新疆富蘊縣可可托海景區23日罕見發生一隻雪豹襲擊遊客事件，造成一人受傷。據當地官方通報，28日又有雪豹出現並咬死35隻羊...

中國入冬用電負荷屢創新高 持續監測預警

中國國家能源局官員今天表示，這個冬天全國用電負荷多次突破歷史度冬負荷極值，但強調電力供應平穩，會持續監測預警。此外，20...

號稱「中國性商第一人」 大陸網紅周媛被官方調查

號稱為「中國性商第一人」的網紅周媛，對外教導如何吸引人的功夫，近期相關言論屢屢受到關注，而大陸媒體指出，周媛已被官方進行...

【即時短評】「美國斬殺線」爆火後輿論失控 中共官媒出手糾錯

從去年十二月迄今，在中國大陸的社群平台上最爆火的影片博主叫「牢Ａ」（大陸B站影片主「斯奎奇大王」，網友暱稱為牢Ａ）。他是...

港去年2500學生受騙 警覺不足失款逾3800萬美元

香港警方在去年錄得超過2500名學生受騙，總損失超過3億港元（約3800萬美元）。警務處處長周一鳴表示，騙案已成為全球共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。