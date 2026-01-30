快訊

【即時短評】「美國斬殺線」爆火後輿論失控 中共官媒出手糾錯

聯合報／ 記者／郭雪筠
一次急診、一個意外、一筆未能及時還清的賬單，就有可能導致美國普通人的生活迅速失控、滑向無家可歸的境地？美國斬殺線最近在媒體上引起熱議。圖／新華社
從去年十二月迄今，在中國大陸的社群平台上最爆紅的影片博主叫「牢Ａ」（大陸B站影片主「斯奎奇大王」，網友暱稱為牢Ａ）。他是一名自稱是美國留學生的自媒體博主，陸續發布關於美國底層民眾的現狀影片，例如被醫院拒之門外的弱勢群體、因失業淪為流浪漢的民眾…。

牢Ａ以將遊戲名詞改成「美國斬殺線」為敘事，在美國反擊過去西方批評中國的一些內容（如底層百姓困境、貧富差距大等），吸引了大量關注與共鳴；特別是前些時日「斬殺線」論述被美國主流媒體拿出來「討論」後，他隨即感到可能有被「黑白兩道」盯上的危險，緊急返回大陸，又為他的影片增添了些許獵奇光環，新增許多大陸粉絲。

但，當大陸輿論受牢A影響日深、集體感嘆「美國原來不如想像中發達」之際，「牢Ａ」的一些言論也引起爭議，其針對女留學生的描述被視為汙辱女性，部分大陸網民開始辱罵社交平台上的女留學生，許多大陸博主紛紛站出來批評牢Ａ「反美何必汙衊自己同胞」？

牢Ａ事件於是從最初的中美之爭，到近期演變為反對民粹、反對獵巫女留學生等種種內部爭端。眾聲喧嘩下，此前也不斷附和「美國斬殺線」的中共官媒，昨天也下場表態，隸屬於中共浙江省委宣傳部的新媒體號「浙江宣傳」發布文章，不點名批評了近期牢Ａ的部分言論，「少數人為了流量，將極少數留學生的不良行為標籤化，對留學生群體汙名化，形成非理性認知」、「輿論風波易產生偏見。無論科技如何發展，赴外學習交流始終是提升國家科技水平的重要途徑」。

這篇文章在數小時內點贊數便超過五千，並引爆微博大規模討論。在近期一片支持牢Ａ、表示「不要把女孩送去留學」的聲浪中，有意糾錯。

儘管中共長期被外界放入「培養小粉紅網軍」、「對抗西方」等敘事，但近年中共官媒仍屢次下場制止民粹式愛國。人民網在2024年時一連發布主題為「何為愛國」的三篇文章，指出兩項明確原則。一，「無論動機多正確，動輒羞辱謾罵自己同胞，就是不愛國」；二，「勿以愛國之名行害國之實，綁架公共輿論，誤導公眾認知、扭曲是非曲直，造成人心波動，影響社會穩定。」

從這兩原則來看牢Ａ事件，不難發現此次官媒為何下場：其一，若牢Ａ僅描述美國弱勢人群，那自然符合中共宣傳論述，此前各路官媒也將「斬殺線」放入宣傳關鍵詞；然而現在一部分網路焦點已轉移為是否涉及汙辱女性，那就不是「大外宣」、而是變成中共最重視的「內部輿論治理」。並且，性別議題在大陸社會，又極易挑起矛盾。

其二，「反智反美」終將造成短多長空，中國近年明確「人才強國建設」，政策上引進國際高端人才，加大留學生回國就業力度。於中共而言，這種刺激情緒的網路敘事不能與國家長遠規畫相悖。

中共官媒在各路女性議題博主紛紛發聲批評牢Ａ的當下，「不點名但對象明確」地發聲，未必是針對牢Ａ，而是要將已經走偏的輿論方向「糾回正確位置」。終歸，在未來長久的美中輿論戰中，中共未必想要一個短期爆紅、充滿情緒、易引發輿論衝突的敘事，而是傾向理性、輿論方向較可控、可長期持續的策略。

中共 美國 留學生

