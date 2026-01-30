快訊

快關窗！台中北屯惡火8店面陷火海濃煙擴散中 市府急發空汙警報

台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

施凱爾一行前晚抵北京雲南餐廳用餐 主廚：訪華團140人全員用筷子

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
施凱爾一行前晚抵北京時，當晚在一家雲南餐廳用餐。餐廳主廚說，代表團140人，全員用筷子。 （截自玉淵譚天視頻）
施凱爾一行前晚抵北京時，當晚在一家雲南餐廳用餐。餐廳主廚說，代表團140人，全員用筷子。 （截自玉淵譚天視頻）

據央視旗下《玉淵譚天》報導，英國首相施凱爾訪陸行程開啟的第一晚，在北京的一家雲南菜館用餐。玉淵譚天譚主獨家聯絡餐廳主廚，他稱餐廳準備了刀叉，但140人的訪華團全員用筷子，不讓上刀叉。

該主廚表示，「我們有備刀叉，我覺得他們應該是有備而來，他們沒有任何一個人用刀叉，全部用筷子。」他說，並沒有看到他們用筷子用得很彆扭的那種情況，他們用筷子都「用得挺順」的，包括首相也是，「他用筷子還用得挺好的」。

玉淵譚天稱，據稱餐廳還特意準備了英文菜單供來賓使用。此前一些四方國家稱「要是不上桌，就會上菜單」，但來到中國，不需上菜單，只需看菜單。

施凱爾已結束北京行程。今中午搭機前往上海，約在下午兩點抵達。抵上海後，施凱爾將到上海著名古代園林豫園參觀，他將漫步花園，並在湖心亭茶室裡與來自東華大學上海國際時尚創意學院的學生設計師們，一起完成一個手工製作的英國主題燈籠。

其後則前往英國之家舉辦招待會，展示在中國大陸的最優秀的英國企業， 其中包括自行車企Brompton,、時尚品牌Burberry 及毛絨玩具Jellycat。

上海 英國 餐廳

延伸閱讀

施凱爾晤習近平 川普警告英國與中國做生意危險

習近平可能應邀訪英 下議院議長：不得進入國會

習近平會英相 放送利多 AZ 擬投資大陸150億美元

習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

相關新聞

施凱爾一行前晚抵北京雲南餐廳用餐 主廚：訪華團140人全員用筷子

據央視旗下《玉淵譚天》報導，英國首相施凱爾訪陸行程開啟的第一晚，在北京的一家雲南菜館用餐。玉淵譚天譚主獨家聯絡餐廳主廚，...

陸1月全國平均降水量較常年大減65.1% 福建已達重旱

中國氣象局29日舉行記者會說明1月大陸全國天氣氣候特徵和2月氣候趨勢預測。大陸國家氣象中心副主任黃卓表示，1月1日至27...

香港邵逸夫獎20多年來首度新增獎項：計算機科學獎

香港邵逸夫獎設立20多年來，首度增設獎項，新增獎項將授予變革性領域計算機科學界，有開創性突破者。

陸春運短程火車再現1元票 網友：比搭公車便宜

2026年春運即將拉開大幕，近日鐵路1元特價票再度成為熱議話題。近日，有細心的網友發現，今年春運期間，多班火車再現1元(...

面露疲態…大陸東北雪狐成打卡拍照「道具」 民眾揪不正常行為

在部分大陸東北旅遊商家裡所遇到的動物，跟人們的想像常有不同，牠們未必都是可愛的、靈動的；在很普遍的情況下，還可能是疲憊的、憔...

緬北明家犯罪集團案 11名罪犯被執行死刑

對大陸境內公民實施電信網路詐騙的緬甸果敢「明氏家族」犯罪集團案，去年9月一審宣判重要犯嫌明國平、明珍珍等11人死刑後，被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。