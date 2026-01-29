陸1月全國平均降水量較常年大減65.1% 福建已達重旱

中國氣象局29日舉行記者會說明1月大陸全國天氣氣候特徵和2月氣候趨勢預測。大陸國家氣象中心副主任黃卓表示，1月1日至27日，大陸全國平均氣溫-4.2℃，較常年同期偏高0.7℃。降水方面，1月全國平均降水量4.5毫米，則較常年同期偏少65.1%。

黃卓指出，1月大陸全國平均氣溫雖較常年同期略為偏高，但有四次冷空氣過程影響中國，則較常年同期偏多1.2次。其中，1月16日至21日的強冷空氣和寒潮影響尤為突出，其降溫幅度大、影響範圍廣，導致多地出現暴雪、凍雨等複合型災害，對電力、交通、農業造成廣泛影響。

降水方面，1月份大陸全國平均降水量4.5毫米，較常年同期偏少65.1%。黃卓指出，1月中旬以來，華東南部、華南東部等地氣象乾旱發展，目前江蘇東南部、上海、浙江、福建、江西東南部、廣東、海南西部、雲南西北部等地有中旱，福建大部、廣東中部、浙江沿海等地達重旱。

中國氣象局預計，2月將有四次冷空氣過程影響中國。除華北北部、內蒙古中東部、東北地區西部、西藏西北部、新疆北部氣溫偏低0.5-1℃外，其餘地區氣溫接近常年同期到偏高，南方大部氣溫普遍偏高，長江以南偏高1-2℃。

黃卓表示，預計春節假期（2月15日至23日）前期，可能還將有一次冷空氣過程影響中國中東部地區。另，2月5日至7日，受較強冷空氣影響，中東部大部地區降溫4至8℃，部分地區降溫達10℃以上，北方部分地區有分散性弱降雪，南方地區有小到中雨，江漢、江淮北部有雨轉雨夾雪。

此外，中國氣象局發布的《中國氣候公報（2025年）》顯示，2025年，中國暖濕氣候特徵明顯。全國年平均氣溫10.9℃，與2024年並列為歷史最高，高溫日數為歷史最多；6月底至9月上旬，中國中東部地區出現大範圍持續高溫天氣過程，為1961年以來第四強。

另，2025年大陸全國平均降水量較常年偏多4.5%，夏季暴雨過程多；華北雨季雨量和持續時間均列歷史新高、華西秋雨雨量為歷史最多。

2025年中國颱風生成和登陸個數均偏多，9至10月連續五個颱風登陸或影響華南，但華南和長江中下游地區發生冬春連旱。大風日數則為1991年以來最多。